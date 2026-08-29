Đề xuất bài thi học sinh giỏi quốc gia được số hóa, giám khảo chấm trực tiếp trên máy tính

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự kiến sẽ có thêm kỳ thi để chọn đội tuyển thi Olympic Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: MOET

Dự thảo giữ ổn định kỳ thi như năm 2026, đồng thời đề xuất một số điểm mới về tuyển chọn học sinh, tổ chức và chấm thi, nhằm phù hợp với thực tiễn, tăng cường an ninh, an toàn và ứng dụng công nghệ trong kỳ thi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là bổ sung thêm kỳ thi để chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các thí sinh đăng ký môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Việc bổ sung kỳ thi nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, dự thảo điều chỉnh quy mô đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia theo số lượng học sinh THPT của từng địa phương. Theo đề xuất, mỗi sở GD-ĐT được đăng ký tối đa từ 10 - 30 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn, tùy theo quy mô học sinh THPT. Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh/môn; các đơn vị dự thi khác tối đa 10 thí sinh/môn.

Để khuyến khích đầu tư, phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là ở các môn thuộc lĩnh vực STEM, dự thảo quy định đội tuyển môn thi có học sinh đoạt huy chương tại Olympic quốc tế, khu vực do Bộ GD-ĐT thành lập đoàn được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm liền kề tiếp theo.

Dự thảo cũng bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh, an toàn và khả năng giám sát trong quá trình tổ chức kỳ thi. Theo đó, trước khi thí sinh vào phòng thi, các vật dụng, thiết bị điện tử mang theo được kiểm tra, rà soát bằng thiết bị dò kim loại. Camera giám sát được đề xuất bố trí tại phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, hoạt động ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi. Việc bổ sung các giải pháp này nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn.

Bên cạnh đó, bài thi giấy được quét để tạo bản số hóa và giám khảo thực hiện chấm trực tiếp trên hệ thống phần mềm. Việc chấm thi trên máy tính nhằm nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch và hiệu quả; đồng thời giảm thời gian, nhân lực, hạn chế sai sót và tăng tính thống nhất trong quá trình chấm thi.

LÂM NGUYÊN