Lập trạm quan sát, xử lý người thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày qua, công an các địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, tuyên truyền và lập trạm quan sát tạm thời để xử lý triệt để tình trạng thả diều, vật thể bay không xác định gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Vắng bóng người thả diều

Sau thời gian lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, các "điểm nóng" tụ tập thả diều tại khu vực giáp ranh phường Bình Hưng Hòa và phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) đã vắng bóng người chơi.

Ngày 16-8, theo ghi nhận của phóng viên tại đồng diều Khu công nghiệp Tân Bình (phường Đông Hưng Thuận), không còn cảnh người dân tụ tập thả diều.

Trong khi đó, ở đoạn đường ven kênh Tham Lương nối với đường M1 (thuộc phường Bình Hưng Hòa), nơi cơ quan chức năng từng phát hiện, triệu tập 3 trường hợp thả diều uy hiếp an toàn bay cũng không còn xuất hiện người chơi. Công an đã treo biển cấm thả diều, thiết bị bay tại tuyến đường này.

Đoạn đường ven kênh Tham Lương, phường Bình Hưng Hòa, nơi trước đó cơ quan chức năng phát hiện 3 người chơi diều, không còn cảnh tụ tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những ngày qua, công an các địa phương trên phối hợp lực lượng an ninh cơ sở, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ túc trực 24/24 để phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Từ ngày 13-8 đến nay, các tổ công tác của phường Đông Hưng Thuận phát hiện, xử lý 6 trường hợp thả diều trái quy định.

Lập trạm quan sát 24/24

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý trực tiếp, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật đến từng người dân.

Lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận đi tuần tra, chủ động phát hiện trường hợp người dân thả diều. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đặc biệt, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường và ban quản lý các chung cư cao tầng trên địa bàn thiết lập các trạm quan sát 24/24 trên nóc chung cư.

Giải pháp tạm thời này giúp lực lượng chức năng chủ động giám sát từ xa các khu vực thường xuất hiện vật thể bay không xác định, kịp thời thông báo tổ tuần tra mặt đất ứng phó, xử lý.

Lực lượng công an cũng tăng cường chốt chặn tại các khu đất trống để xử lý việc thả diều, nhất là với loại diều sáo có độ bay cao, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Đồng diều Khu công nghiệp Tân Bình không còn người tụ tập chơi thả diều. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Anh Lương Hải Thịnh (35 tuổi, cư dân chung cư CTL Tower Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận) chia sẻ, từng chứng kiến việc thả diều diễn ra liên tục từ sáng đến tối.

Theo anh, tiếng ồn từ diều sáo ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, đặc biệt là người già và phụ nữ mang thai. Người dân nhiều lần phản ánh và góp ý nhưng hiệu quả chưa cao.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của công an phường, không gian sống đã trở lại yên tĩnh", anh Thịnh nói.

Công an phối hợp các đơn vị liên quan lập trạm quan sát tạm trên nóc chung cư để chủ động phát hiện diều hoặc vật thể bay không xác định gần sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Nguyễn Trung Hưng (61 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, trước đây nhiều người thả diều ở độ cao vài trăm mét, tiếng còi diều sáo rền rĩ suốt ngày đêm khiến người dân đi làm về không thể nghỉ ngơi.

"Việc lực lượng công an xử lý nghiêm là rất cần thiết, vừa bảo vệ không gian sống của cư dân, vừa triệt tiêu nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không", ông Hưng nói.

Cơ quan chức năng treo băng rôn cấm thả diều ở phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Để duy trì hiệu quả lâu dài, người dân kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công tại khu vực dự án tuyến metro số 2 và các khu đất trống đang chờ triển khai dự án khẩn trương rào chắn, lắp đặt biển cấm.

Việc này không chỉ ngăn chặn triệt để tình trạng tụ tập thả diều trong phạm vi công trình đã bàn giao mặt bằng, mà còn phòng ngừa các hành vi vứt rác, đốt rác gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như hạn chế các đối tượng xấu lợi dụng địa bàn vắng vẻ để hoạt động vi phạm pháp luật.

NGUYỄN TÂN