Bất cập tại bãi giữ xe Công viên Bờ Sông, phường An Khánh

Bãi giữ xe có 2 cổng ra vào, tuy nhiên tại thời điểm đông khách chỉ 1 cổng hoạt động, cổng còn lại đóng kín. Tại cổng đang vận hành, việc tổ chức lối ra vào chưa hợp lý khi bố trí 2 trạm (1 vào, 1 ra) chung một khu vực. Trạm ra có 2 làn xe, nhưng chỉ có 1 nhân viên, vừa soát thẻ vừa thu tiền, khiến dòng xe thoát ra rất chậm.
Ước tính, mỗi phút chỉ có khoảng 10–12 xe gắn máy được ra khỏi bãi, nên ùn ứ hàng trăm phương tiện, phải nổ máy chờ đợi suốt hơn 20 phút. Việc hít khói xe vừa ngột ngạt, vừa tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là trẻ em và người lớn tuổi.
Cùng lúc, nhiều người thân đứng chờ ngoài cổng cũng mệt mỏi, sốt ruột.
Thiết nghĩ, đơn vị quản lý cần mở đồng thời cả hai cổng, hoặc tăng thêm nhân sự vào giờ cao điểm buổi tối.