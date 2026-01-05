Bất cập tại bãi giữ xe Công viên Bờ Sông, phường An Khánh

Tối chủ nhật 4-1-2026, sau khi vui chơi tại Công viên Bờ Sông, phường An Khánh (TPHCM), nhiều người gặp khó khăn khi lấy xe gắn máy ra về.

Người dân phải nổ máy chờ đợi lâu, hít khói xe trong không gian chật hẹp.

Bãi giữ xe có 2 cổng ra vào, tuy nhiên tại thời điểm đông khách chỉ 1 cổng hoạt động, cổng còn lại đóng kín. Tại cổng đang vận hành, việc tổ chức lối ra vào chưa hợp lý khi bố trí 2 trạm (1 vào, 1 ra) chung một khu vực. Trạm ra có 2 làn xe, nhưng chỉ có 1 nhân viên, vừa soát thẻ vừa thu tiền, khiến dòng xe thoát ra rất chậm.

Hàng trăm xe gắn máy xếp hàng dài chờ ra khỏi bãi giữ xe Công viên Bờ Sông, phường An Khánh vào buổi tối

Ước tính, mỗi phút chỉ có khoảng 10–12 xe gắn máy được ra khỏi bãi, nên ùn ứ hàng trăm phương tiện, phải nổ máy chờ đợi suốt hơn 20 phút. Việc hít khói xe vừa ngột ngạt, vừa tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là trẻ em và người lớn tuổi.

Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm trong thời gian dài do công tác điều phối lối ra chưa hợp lý. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Cùng lúc, nhiều người thân đứng chờ ngoài cổng cũng mệt mỏi, sốt ruột.

Trạm thu phí bãi giữ xe với hai làn ra nhưng chỉ một nhân viên soát thẻ và thu tiền

Thiết nghĩ, đơn vị quản lý cần mở đồng thời cả hai cổng, hoặc tăng thêm nhân sự vào giờ cao điểm buổi tối.

Cổng thứ hai của bãi giữ xe không hoạt động, trong khi lượng xe ra về rất đông

HOÀNG HÙNG