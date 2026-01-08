Bán rau sạch gây quỹ thiện nguyện

Sáng sớm, tại chốt dân quân khu phố An Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát tổ chức mô hình “Cà phê sáng - trao đổi với nhân dân”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát trò chuyện với người dân, Ban điều hành khu phố

Trong buổi trò chuyện với lãnh đạo địa phương, đại diện khu phố, người dân đóng góp nhiều ý kiến về an toàn giao thông, môi trường như: cần trang bị thêm đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ gần Trung tâm hội nghị triển lãm của phường, trên đường 30-4 để hạn chế tai nạn giao thông; cần điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn giao thông đoạn quốc lộ 13 hướng vào Công an phường cho phù hợp; một doanh nghiệp trong KCN Mỹ Phước I đang có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn tại đoạn giao nhau giữa đường DB8 và NB16 vẫn còn tiếp diễn...

Người dân đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề an toàn giao thông, môi trường

Lãnh đạo phường đã trực tiếp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời ghi nhận những tồn tại, gây bức xúc trong dư luận để có hướng giải quyết.

Dịp này, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Chữ đỏ phường Bến Cát, Hội nông dân và Hội LHPN phường cùng phối hợp tổ chức bán hàng gây quỹ "Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình". Chương trình bán hàng gây quỹ từ thiện tại phường Bến Cát Trong buổi sáng, nhiều sản phẩm được bán cho người dân và các hội viên. Đây là các sản phẩm sạch, đạt chất lượng OCOP do người dân địa phương sản xuất. Đưa rau sạch đến tay đoàn viên, hội viên, người dân qua chương trình "Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình" Tất cả lợi nhuận từ việc bán hàng sẽ được sử dụng vào việc chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường trong dịp Tết cổ truyền 2026.

TÂM TRANG