Xã Bà Điểm tổ chức nhiều hoạt động hè cho thiếu nhi

Ngày 30-5, UBND xã Bà Điểm tổ chức lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động “Vì trẻ em”; phát động các chương trình chiến dịch tình nguyện hè; phát động toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước năm 2026.

Thiếu nhi, học sinh xã Bà Điểm tham gia lễ khai mạc hè

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm Trần Thúy Hương, xã tổ chức 18 điểm sinh hoạt hè với 50 hoạt động vui tươi, bổ ích như: tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương; triển lãm ảnh "Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập và sức mạnh Việt Nam"; ngày hội sách và văn hóa đọc; trải nghiệm khoa học công nghệ, nâng cao năng lực số cho thiếu nhi.

Cùng với đó là các lớp học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước; ngày hội gia đình với chủ đề “phụ huynh - bạn đồng hành cùng con”; diễn đàn gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói trẻ em; giao lưu nhân chứng lịch sử; thực hiện công trình “sáng mãi màu cờ Tổ quốc”.

Lãnh đạo xã Bà Điểm tặng quà đến học sinh

Dịp này, UBND xã Bà Điểm cùng các đơn vị tặng 200 phần quà, 200 bộ đồng phục cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 1.500 phần quà cho thiếu nhi tham dự lễ khai mạc.

Lãnh đạo xã Bà Điểm cùng thanh niên xã phát động các chương trình chiến dịch tình nguyện hè

Thiếu nhi tham gia chương trình còn được đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và Trạm y tế xã Bà Điểm khám sức khỏe miễn phí; tham gia 10 gian hàng ẩm thực, 10 gian hàng trò chơi dân gian…

NGÔ BÌNH