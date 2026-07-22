VWS - Hành trình khám phá tri thức cùng thế hệ trẻ

Không gian tại Khu Liên hợp xử lý rác Đa Phước trở thành lớp học thực tế, nơi các em thiếu nhi tiểu học được tận mắt tìm hiểu quy trình xử lý chất thải, tái chế và tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình “Khám phá tri thức”, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) mong muốn góp phần lan tỏa kiến thức, nuôi dưỡng tình yêu môi trường và trách nhiệm với sự phát triển bền vững trong thế hệ trẻ.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện VWS và Ban tổ chức sau chương trình "Khám phá tri thức", khép lại một ngày trải nghiệm ý nghĩa về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Từ nhà máy xử lý rác đến lớp học về môi trường

Ngày 21-7, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn xã Tân Nhựt, Hưng Long (TPHCM) phối hợp cùng VWS tổ chức chương trình “Khám phá tri thức” dành cho các học sinh tiểu học trên địa bàn trong dịp hè năm 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các em trực tiếp tìm hiểu quy trình thu gom, phân loại, tái chế và xử lý rác thải, đồng thời khám phá những ứng dụng của khoa học, công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường. Hệ thống xử lý nước rỉ rác hiện đại, công nghệ khử mùi cùng bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thiết kế với nhiều lớp chống thấm nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm đã để lại nhiều ấn tượng đối với đoàn tham quan.

Thông qua việc tham quan, giao lưu với các kỹ sư, chuyên gia tại nhà máy và quan sát mô hình xử lý thực tế, các em được trang bị thêm kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, biết phân loại rác tại nguồn, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hình thành lối sống xanh, văn minh.

Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học, bồi dưỡng trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Tại chương trình, ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành VWS đã giới thiệu tổng quan về hoạt động của bãi rác Đa Phước - một trong những nhà máy xử lý rác quy mô lớn nhất TPHCM. Hiện khu liên hợp có khả năng tiếp nhận tối đa khoảng 10.000 tấn rác/ngày. Thực tế, VWS đang tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày cho TPHCM bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ.

Các em tham quan tìm hiểu hệ thống xử lý nước rỉ rác tại VWS

Đại diện VWS chia sẻ, mục tiêu xử lý rác không chỉ dừng lại ở việc chôn lấp mà còn hướng đến tái chế và tái tạo năng lượng từ chất thải nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Nhiều năm qua, VWS đã triển khai mô hình xử lý tuần hoàn với các hoạt động tái chế rác thành phân compost, xử lý nước rỉ rác và thu gom khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện phục vụ hoạt động nội bộ.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm thực tế, các em còn hào hứng tham gia phần thi hỏi đáp kiến thức về môi trường, nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xã Tân Nhựt và Đoàn xã Hưng Long cũng tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu môi trường xanh”, góp phần giúp thiếu nhi thể hiện những ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường.

Theo anh Nguyễn Công Chánh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn xã Tân Nhựt, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tân Nhựt, hoạt động trải nghiệm tại VWS được duy trì thường niên trong dịp hè nhằm giúp thiếu nhi có điều kiện tiếp cận thực tế thay vì chỉ học qua sách vở hoặc các hội thi. Qua đó, các em hiểu rõ hơn quy trình xử lý chất thải từ nguồn rác đầu vào đến việc tạo ra phân bón hữu cơ, nguồn nước sạch có thể tái sử dụng, góp phần lan tỏa phong trào “Sống xanh - Sống sạch”.

“Thông qua những trải nghiệm thực tế này, chúng tôi mong muốn các em sẽ có nhận thức đúng đắn hơn về bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh, sống đẹp, sống có ích và cùng chung tay xây dựng cộng đồng thân thiện với môi trường”, anh Chánh chia sẻ.

Các em học sinh hào hứng tham gia phần thi hỏi đáp kiến thức về môi trường

Những trải nghiệm tại VWS cũng mang đến nhiều cảm xúc cho các em học sinh. Em Lê Gia Hân (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân) cho biết, trước đây em nghĩ việc xử lý rác khá đơn giản, nhưng sau chuyến tham quan mới hiểu đây là một quy trình quy mô lớn với nhiều công đoạn phức tạp. Điều khiến em ấn tượng nhất là chứng kiến nước rỉ rác ban đầu đen đục, được xử lý bằng hệ thống công nghệ hiện đại để trở thành nguồn nước trong, phục vụ sinh hoạt tại nhà máy.

Sau chuyến đi, Gia Hân dự định tiếp tục hướng dẫn người thân phân loại rác thành ba nhóm gồm rác hữu cơ, rác tái chế và rác nguy hại, đồng thời tự thiết kế các bảng hướng dẫn phân loại rác để đặt trong gia đình và vận động bạn bè cùng trồng thêm nhiều cây xanh.

Còn em Nguyễn Trần Nguyệt Cát ( học sinh lớp 3/6) hào hứng nói, chuyến trải nghiệm giúp em hiểu rõ hơn quy trình xử lý rác và cách biến nguồn nước rỉ rác thành nước sạch. Em mong muốn sẽ tiếp tục tuyên truyền tới người thân, bạn bè về việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác đúng cách và chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2005 do ông David Dương - doanh nhân kiều bào gốc Việt tại Mỹ sáng lập. Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, VWS đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước lên kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện hiện đại với công nghệ của các nước G7-G8. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến từ 420-750 triệu USD.

QUANG KHOA