PGBank tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2-2026 với nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30-6-2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025, phản ánh hoạt động cấp tín dụng tăng trưởng ổn định. Huy động vốn thị trường tiếp tục tăng trưởng, trong đó tỷ lệ huy động không kỳ hạn (casa) chiếm 20,8%, tạo nền tảng nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Song song với việc mở rộng quy mô, PGBank còn đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng vào 10-7-2026, tăng 33,2% so với cuối năm 2025, góp phần nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động.

Kết quả kinh doanh cho thấy sự cải thiện rõ nét về hiệu quả. Tổng thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 439,7 tỷ; tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2025.

TÂM THẢO