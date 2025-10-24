Cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, hàng trăm người tất bật dựng cầu tạm bằng tre nứa

Để người dân đỡ bất an khi qua lại khe suối, chính quyền xã Yên Hòa đã huy động lực lượng dựng cầu tạm bằng tre nứa dài hàng trăm mét cạnh cầu Trung Thắng vừa bị lũ cuốn trôi.

Mấy ngày qua, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng xã Yên Hòa (Nghệ An) được huy động để dựng cầu tạm bằng khe nứa vượt khe Huồi Nguyên. Theo Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, đây là cây cầu tạm nhằm thay thế cho cầu Trung Thắng vừa bị lũ cuốn trôi do mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua.

Hàng trăm người được huy động xây dựng cầu tạm bằng tre nứa vượt khe Huồi Nguyên

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này, toàn xã Yên Hòa còn 312 hộ dân thuộc các bản Xốp Cốp, Xốp Tạt và Văng Lin đang bị chia cắt vì cây cầu huyết mạch tại bản Trung Thắng bị lũ cuốn trôi. Những ngày qua, người dân các bản nói trên (nhất là các em học sinh) muốn tới trường phải dùng bè mảng vượt sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Thi công giữa thời tiết mưa gió

Ông Đậu Đức Truyền cho biết, cầu cứng Trung Thắng vượt khe Huồi Nguyên trên tuyến đường DH1 vào 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt. Đây là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu. Sau khi cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng của bão số 10, đường đi lại của nhân dân và các em học sinh rất vất vả, tiềm ẩn nguy hiểm. Cấp ủy, chính quyền đã vận động nhân dân góp sức cùng xã dựng cầu tạm để bà con tạm thời đi lại trước khi có cầu mới.

Đây là cây cầu tạm thay thế cầu Trung Thắng bị mưa lũ cuốn trôi khiến đường huyết mạch vào 3 bản thuộc xã Yên Hòa bị chia cắt

Dự kiến cầu tạm này sẽ hoàn thành trong vài ngày tới nhằm giải phóng thế cô lập, chia cắt cho các bản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, xã mong muốn cấp trên xem xét, sớm cấp kinh phí để xây dựng cầu kiên cố tại bản Trung Thắng.

HỒ VĂN NGỢI