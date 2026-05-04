Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 4-5, không khí lạnh ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc bộ, hầu hết Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ.

Không khí lạnh đang ảnh hưởng tới Bắc Trung bộ. Chụp từ ứng dụng Z.E lúc 7 giờ ngày 4-5

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến tại Đông Bắc bộ khoảng 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ C. Nhiệt độ tại Bắc Trung bộ phổ biến 23-25 độ C.

Trong ngày và đêm 4-5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C, trời mát.

Tại Hà Nội, sáng 4-5 có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Trời se lạnh vào sáng sớm.

Bầu trời Hà Nội lúc 7 giờ 20 phút ngày 4-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng cho biết, trong 24 giờ qua, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3-5 đến 3 giờ ngày 4-5 ghi nhận nhiều nơi trên 50mm. Một số điểm đo có lượng mưa lớn như: Lương Sơn (Phú Thọ) 78,9mm; Quân Chu (Thái Nguyên) 60,4mm; Nậm Sỏ (Lai Châu) 59,4mm; Minh Lương (Lào Cai) 53,4mm; Hải Bình (Thanh Hóa) 53,4mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 155,8mm; Quế Phong (Nghệ An) 78,8mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong ngày 4-5, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Do tác động của không khí lạnh trái mùa, cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, tình trạng mưa dông đầu mùa có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Mưa dông có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

PHÚC VĂN