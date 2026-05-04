Liên tiếp 2 vụ ô tô va chạm với xe máy, 6 người thương vong

Liên tiếp 2 vụ tai nạn do xe ô tô va chạm với xe máy xảy ra vào ngày 3-5, khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng.

Tối 3-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bình Mỹ, TPHCM, khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng, trong đó có một trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ khu vực Hóc Môn đi Củ Chi. Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận (xã Bình Mỹ), phương tiện bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, va chạm trực diện với xe máy chở 3 người.

Cú tông mạnh khiến ông H.T.P là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. 2 người đi cùng, gồm 1 người đàn ông và bé trai 6 tuổi, bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt cầu; phần đầu ô tô hư hỏng nặng. Các nạn nhân được xác định là người trong cùng một gia đình.

* Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 sáng 3-5, tài xế T.V.T. (47 tuổi, quê Gia Lai) lái xe tải biển số 77H-027.xx trên đường Đỗ Mười, theo hướng ngã tư Bình Phước đi Suối Tiên.

Khi đến chân cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải xuống gầm cầu.

Trong lúc phương tiện đang chuyển hướng đã va chạm với xe máy 38K1-645.xx do ông N.V.D. (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở vợ là bà T.T.T.D. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng con trai 1 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm làm cả gia đình ông N.V.D. bị xe tải cuốn vào gầm. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người vợ đã không qua khỏi, người chồng bị thương ở chân, con trai bị trầy xước nhẹ.

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng nạn nhân làm công nhân và ở trọ tại TP Đồng Nai, lên TPHCM thăm gia đình trong đợt nghỉ lễ. Sáng 3-5, ông N.V.D. chở vợ con di chuyển về lại phòng trọ thì gặp tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

MẠNH THẮNG