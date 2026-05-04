Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Sáng 4-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 12, đoàn ĐBQH TPHCM, có buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổ ĐBQH đơn vị số 12 gồm các đại biểu (ĐB): Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tiếp xúc cử tri các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến đến các xã còn lại.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM…

Trung tướng Dương Văn Thăng thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng thay mặt tổ ĐBQH đơn vị số 12 trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách. Trong đó, có các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, việc thành lập thành phố Đồng Nai...

Quốc hội cũng xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới trong công tác chuẩn bị cũng như cách thức tiến hành kỳ họp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.

Cử tri dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp (xã Hóc Môn). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có 104 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận với 444 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, có 85 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại tổ với 375 ý kiến, kiến nghị; 19 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường với 69 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, có 11 lượt ĐBQH thực hiện góp ý bằng văn bản.

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, các ĐBQH đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cùng nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu của Đoàn ĐBQH TPHCM tích cực tham gia thảo luận nội dung các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

NGÔ BÌNH