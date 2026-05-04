- Ông còn nhớ trước tết, bà con mình rất vui khi nhiều khu đất trống vốn là những dự án tồn đọng bỗng trở thành những công viên xanh mát, khang trang không?

- Thì giờ vẫn vậy mà...

- Hổng dám đâu! Sở Xây dựng vừa kiểm tra tình hình duy trì các công viên tạm này, phát hiện nhiều vị trí chưa bảo đảm vệ sinh, mảng xanh hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng…

- Trời đất, bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra mang lại sự khởi sắc cho thành phố, tiện ích cho người dân, không lẽ sau cuộc vui giờ bỏ mặc sao.

- Ừ, hy vọng sau đợt kiểm tra mọi việc sẽ vào guồng trở lại. Chứ nếu lại đâu vào đó theo kiểu cũ thì cái tên “công viên tạm” e rằng không chỉ tạm về... thời hạn, ông hén!

ĐỜ MI PHO