Sắp xếp trụ sở nhà, đất sau sáp nhập: Phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Sau sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM đã lên phương án xử lý cơ sở nhà đất, công trình, trụ sở để tránh thất thoát, lãng phí tài sản. Việc sử dụng trụ sở phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức và phục vụ tốt nhất cho người dân. Trường hợp các đơn vị có nhu cầu bổ sung trụ sở, cơ sở nhà đất phải có phương án sử dụng cụ thể. Xung quanh vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết đến nay Sở Tài chính TPHCM đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp các công sản của TPHCM sau sáp nhập như thế nào?

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM HOÀNG VŨ THẢNH: Trước ngày 1-7-2025, các Sở Tài chính TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động tham mưu UBND của 3 tỉnh chỉ đạo lập phương án sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở làm việc trên cơ sở tận dụng tối đa trụ sở hiện có, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và các đơn vị trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Sở Tài chính TPHCM tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát cơ sở nhà, đất đang sử dụng, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn định mức và thực tiễn sử dụng; đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa... Trường hợp không thể phục vụ cho các mục đích nêu trên sẽ giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà để khai thác theo quy định pháp luật.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây dự kiến sẽ được chuyển đổi công năng cho mục đích y tế, giáo dục. Ảnh: QUANG VŨ

Đến thời điểm hiện nay, việc rà soát nhà, đất cũng như phương án sử dụng hiệu quả của từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi cấp có thẩm quyền thông qua sẽ công bố cho người dân được biết. Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong thời gian tới, trong quá trình hoạt động, các cơ sở, đơn vị tiếp tục sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất để phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính TPHCM có định hướng tham mưu UBND TPHCM như thế nào về phương án xử lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất công cho phù hợp và hiệu quả?

Ông HOÀNG VŨ THẢNH: Việc sử dụng trụ sở phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức và phục vụ tốt nhất cho người dân. Trường hợp các đơn vị có nhu cầu bổ sung trụ sở, cơ sở nhà đất phải có phương án sử dụng cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phương án sử dụng hiệu quả nhà đất trên địa bàn TPHCM đang được hoàn thiện với sự tham gia của nhiều sở ngành cùng với Sở Tài chính. Theo đó, sau khi bố trí trụ sở cho các đơn vị, nhà đất dôi dư sẽ được xem xét các phương án chuyển đổi công năng hoặc xây dựng mới cơ sở y tế, trường học, thiết chế văn hóa phục vụ người dân. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi công năng thì giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà để khai thác theo quy định pháp luật, tạo nguồn thu cho ngân sách. Hiện nay pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quy định không được áp dụng hình thức bán đối với tài sản công là đất, tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, UBND thành phố đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các khu đất dôi dư sau sắp xếp để thực hiện các dự án xây dựng - chuyển giao (BT), bán đấu giá tạo nguồn lực thực hiện chi đầu tư.

Người dân đặc biệt quan tâm đến các trụ sở chính như Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (trước đây) sẽ được định hướng bố trí sử dụng ra sao và lộ trình thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông HOÀNG VŨ THẢNH: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhân sự các sở ngành đa số tập trung về trung tâm TPHCM. Một bộ phận nhân sự tiếp tục làm việc tại 2 trung tâm hành chính tập trung này nhằm phục vụ người dân trong giai đoạn đầu. Việc này cũng nhằm duy trì hoạt động để công trình không xuống cấp. Thành phố đã định hướng chuyển đổi công năng Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cho mục đích y tế, giáo dục mang tầm khu vực; Trung tâm hành chính Bình Dương (trước đây) thành Trung tâm Đa chức năng khoa học công nghệ theo Đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM. Hiện nay, thành phố đã giao cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp với các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận để trình cấp thẩm quyền theo quy định, sớm đưa 2 công trình trên đi vào hoạt động.

Trung tâm hành chính - chính trị của TPHCM đã khởi công. Theo kế hoạch, tại đây sẽ bố trí các cơ quan, đơn vị như thế nào, thưa ông? Tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa XI, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính - chính trị theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Trung tâm hành chính - chính trị được quy hoạch với tổng diện tích sàn khoảng 272.000m2, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trung tâm hành chính cũng phục vụ từ 1.500-2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại, đồng bộ. Dự án còn tích hợp Trung tâm hội nghị - biểu diễn với quy mô khoảng 2.000 chỗ, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn. Còn Quảng trường trung tâm thành phố sẽ đóng vai trò là không gian mở quy mô lớn, nơi tổ chức các sự kiện trọng đại, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí của người dân.

QUANG VŨ thực hiện