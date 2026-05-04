Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Ngày 4-5, tại phường Bàn Thạch, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) TP Đà Nẵng.

Đọc diễn văn buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, cách đây hơn 80 năm, trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng đã hình thành những tổ chức vũ trang đầu tiên. Tiêu biểu là sự ra đời của đội du kích Vũ Hùng vào ngày 4-5-1945, từ đó LLVT Quảng – Đà đã không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát triển, hội tụ thành LLVT TP Đà Nẵng ngày nay.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng đã cùng quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công oanh liệt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đọc diễn văn tại buổi lễ

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cũng luôn có mặt ở những nơi khó khăn, xung yếu, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, gần đây nhất, sau sáp nhập, LLVT thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bức trướng với dòng chữ "Trung thành, Dũng cảm, Đoàn kết, Sáng tạo, Quyết thắng" cho LLVT TP Đà Nẵng

Dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố là ngày 4-5-1945; đón nhận Biểu tượng trống đồng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ngày 4-5, tại xã Núi Thành, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành khu di tích nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng, tiền thân của LLVT nhân dân TP Đà Nẵng. Lễ khánh thành khu di tích nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng Cách đây 81 năm, đêm 4-5-1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam, nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng công trình khu di tích địa điểm thành lập Đội du kích Vũ Hùng nhằm tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, là nơi để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến tham quan, học tập... Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại khu di tích, tặng quà cho 30 thân nhân của Đội du kích Vũ Hùng…

NGUYỄN CƯỜNG