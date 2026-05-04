Cách tính lương cơ sở và phụ cấp từ ngày 1-7-2026

Bộ Nội vụ vừa xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội; đăng tải và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Báo SGGP xin giới thiệu một số nội dung chính của dự thảo thông tư.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của dự thảo thông tư là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, đặc khu, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Cán bộ, công chức phường Hòa Hưng (TPHCM) tham gia vận hành các hệ thống trên nền tảng số. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bên cạnh đó, các đối tượng sau cũng được áp dụng để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật: cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Cách tính mức lương cơ sở, phụ cấp và hoạt động phí

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 dự thảo thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5-7-2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1-7-2026. Việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời rà soát, sửa đổi quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương: Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6-2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1-7-2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1-7-2026, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6-2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc). Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7-2026 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8 và 9, Điều 1 dự thảo thông tư: Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại nghị định của Chính phủ (dự kiến ban hành năm 2026) quy định mức lương cơ sở mới và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Công thức tính mức lương: Mức lương = mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính mức phụ cấp: a/ Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp = mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng. b/ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp = mức lương thực hiện từ ngày 1-7-2026 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1-7-2026 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1-7-2026 (nếu có) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định. Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

BỘ PHẬN CTBĐ