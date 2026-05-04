Tập trung khắc phục thiệt hại do dông lốc, mưa đá ở Nghệ An

Sáng 4-5, chính quyền các địa phương ở Nghệ An đang huy động lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá gây ra.

Trước đó, chiều tối 3-5 và rạng sáng 4-5, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân; nhiều trường học, công trình công cộng bị ảnh hưởng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại các xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Nhân Hòa, Mậu Thạch, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông, Nam Đàn, Quỳnh Lưu…

Mái tôn nhà dân ở xã Thanh Bình Thọ bị cuốn tốc

Ghi nhận tại xã Thanh Bình Thọ, dông lốc, mưa đá đã làm tốc mái, hư hỏng 193 nhà dân, tốc mái 1 nhà văn hóa thôn; cầu cây Mít bắc qua sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30cm. Nhiều diện tích cây hoa màu, lúa mùa đang vào giai đoạn chín cũng bị đổ rạp, ảnh hưởng đến năng suất. Trong đó, hơn 112,5ha lúa, 20ha bắp bị gãy đổ, hư hại trên 70%... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 11,8 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thọ cho biết, UBND xã yêu cầu các thôn, bản khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà cửa, công trình và cây trồng, báo cáo nhanh về UBND xã. Bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.

Lực lượng chức năng giúp người dân sửa lại mái nhà sau dông lốc, mưa đá

Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. UBND xã cũng khuyến cáo bà con nông dân kiểm tra và khắc phục thiệt hại về nhà cửa, hoa màu bị ảnh hưởng để giảm thiệt hại.

Cũng trong sáng 4-5, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, dông lốc mạnh xuất hiện trên địa bàn, gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu. Qua nắm tình hình bước đầu, có hàng chục nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 3 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, hàng trăm hecta hoa màu bị đổ rạp...

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Mật mía tràn ra trong khuôn viên nhà máy

Tại xã Nhân Hòa, mưa đá, dông lốc, sét, cũng gây ra thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất hoa màu, trong đó có khoảng 15ha lúa mùa bị đổ rạp. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể.

Trưa 4-5, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, vào chiều 3-5, một bồn chứa nguyên liệu mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam (đóng tại địa bàn thôn Đỉnh Thắng) nghi bị sét đánh trúng làm thủng một vị trí, khiến gần 2.000 tấn mật mía bị chảy tràn ra khuôn viên công ty.

Khu vực bể chứa mật mía bị thủng và làm mật tràn ra khuôn viên nhà máy

Ngay sau khi xảy ra sự việc, từ chiều tối 3-5, phía công ty đã nhanh chóng huy động công nhân, dụng cụ, phương tiện tiến hành thu gom số mật mía này để tiếp tục tái chế sản xuất. Đến nay, công ty đã cơ bản thu gom được khoảng 80% số mật mía và đang tiếp tục làm vệ sinh sạch trong khu vực khuôn viên khép kín của nhà máy.

DƯƠNG QUANG