Chậm thực hiện đề án cải tạo, xây lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TPHCM

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TPHCM.

Chung cư Phạm Thế Hiển, TPHCM đang bị xuống cấp trầm trọng cần được cải tạo, xây mới. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, qua rà soát, đánh giá, việc thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TPHCM đã chậm so với thời hạn được giao. Đồng thời, quá trình thực hiện phát sinh một số tình tiết mới khi triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật mới ban hành liên quan công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 4207/KH-UBND của UBND TPHCM về tổ chức thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn (Kế hoạch 4207) phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với công tác kiểm định chung cư, Sở Xây dựng lập danh mục các chung cư cần kiểm định, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Đồng thời, sở khẩn trương có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn thống nhất việc lập dự toán kinh phí kiểm định chung cư.

Đối với công tác sửa chữa chung cư, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND phường, xã, đặc khu rà soát, ưu tiên sửa chữa các chung cư theo Kế hoạch 4207, có dấu hiệu hư hỏng; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Về công tác quy hoạch, UBND phường, xã, đặc khu được giao chủ động rà soát, thực hiện các hoạt động xử lý chuyển tiếp và công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường lưu ý, trong quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch các chung cư cũ cần xem xét, nghiên cứu yếu tố thực tiễn, vị trí, diện tích đất... để xác định chức năng, chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tính khả thi thực hiện kêu gọi đầu tư. Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền xử lý, các địa phương chủ động có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TPHCM hướng dẫn xử lý, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

THANH HIỀN