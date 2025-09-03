TPHCM triển khai cơ chế ưu đãi khi cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản trình UBND TPHCM về việc triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TPHCM (Nghị quyết 17).

Chung cư Thanh Đa, tại phường Bình Quới, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 17. Tại khoản 2 Điều 3, Nghị quyết 17 quy định Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố để thực hiện cơ chế này. Do đó, để có cơ sở triển khai Nghị quyết số 17, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo giao Văn phòng UBND TPHCM đăng tải Nghị quyết 17 trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố để các tổ chức biết tham gia thực hiện.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn TPHCM thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn mình quản lý triển khai Nghị quyết 17 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia.

Theo Nghị quyết 17, các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo nghị quyết này sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của Luật Nhà ở....

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 42 chung cư được xây dựng trước 1992 cần được cải tạo, xây dựng lại.

THANH HIỀN