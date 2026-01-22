"Chạy đua" thi công đường cao tốc để khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Những ngày cuối tháng 1-2026, trên công trường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Nam Trung bộ đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để sớm thông mạch cao tốc từ Bắc vào Nam trước Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, hiện 2 dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cơ bản hoàn thành, nhiều gói thầu sẵn sàng thông xe, đưa vào khai thác chính thức. Riêng dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong do ảnh hưởng mưa lũ tháng 11-2025 nên còn nhiều đoạn chưa hoàn thiện.

Một nút giao nhau giữa đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 19C được Công ty CP Đầu tư thiết bị và Xây dựng Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) thực hiện đã hoàn thành, chờ thông xe

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, cho biết, do mưa bão, lũ tháng 11-2025, nhiều vị trí trên tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh bị sạt lở mái taluy, nứt mặt đường; một số đoạn thi công chậm do địa chất phức tạp nên chưa thể thông xe toàn tuyến.

Công ty Hồng Hà đang hoàn tất nút giao, đấu nối giữa cao tốc với QL19C

Hiện, các nhà thầu đang khẩn trương xử lý hư hỏng, sạt lở, tiếp tục lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông, hành lang tuyến, trục đấu nối để đưa các dự án vào thông xe.

“Chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu cố gắng đưa 2 dự án vào thông xe trước Tết Nguyên đán. Riêng dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh có thể chỉ thông xe tuyến chính một số đoạn, đến ngày 30-4 mới cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác”, ông Lai nói.

Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh đi qua nhiều địa hình đồi núi phức tạp, phải đầu tư nhiều cầu vượt xuyên núi

Các nhà thầu đang nỗ lực thi công, đưa tuyến chính dự án đường Quy Nhơn - Chí Thạnh vào thông xe trước tết

Tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các đơn vị đang gấp rút hoàn thành nghiệm thu công trình, phương án tổ chức giao thông và hệ thống PCCC tại các hầm xuyên núi.

Ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc điều hành dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT và các nhà thầu tổ chức nghiệm thu, phê duyệt phương án tổ chức an toàn giao thông trên tuyến.

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phải mở đến 3 hầm xuyên núi

Các hầm xuyên núi đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe, đưa vào khai thác

Đối với 3 hầm xuyên núi tại dự án, hiện công tác xây lắp đã hoàn thành, đang chờ nghiệm thu phương án PCCC để đủ điều kiện thông xe.

“Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất các phần việc cuối cùng để thông xe toàn tuyến, khai thác ổn định trước Tết Nguyên đán (dự kiến ngày 23-12 Âm lịch)”, ông Hiển nói.

Một nút giao nhau tại đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang dần hoàn thiện

Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 qua Nam Trung bộ gồm 4 dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua Quảng Ngãi, Gia Lai); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai); Quy Nhơn - Chí Thạnh (Gia Lai, Đắk Lắk) và Chí Thạnh - Vân Phong (Đắk Lắk). Tổng chiều dài 286km, tổng vốn khoảng 66.270 tỷ đồng, khởi công ngày 1-1-2023, đến 19-12-2025 đã thông xe kỹ thuật.

Các khu nhà xưởng mọc lên ven dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Một đoạn đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành, chờ khai thác chính thức

Riêng dự án Chí Thạnh - Vân Phong (48km, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng) do Ban QLDA 7 làm đại diện chủ đầu tư, vừa bị ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ lịch sử khu vực phía Đông Đắk Lắk, gây sạt lở mái taluy, sạt lở núi, nứt mặt đường. Hiện, các nhà thầu đang khắc phục hư hỏng nên tiến độ dự kiến kéo dài thêm.

Như vậy, trước Tết Nguyên đán, cao tốc qua phía Đông các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi sẽ được thông tuyến hoàn toàn, còn đoạn qua tỉnh Đắk Lắk sẽ thông xe tuyến chính một số đoạn.

Nhà thầu đang chạy đua làm việc giữa điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường để hoàn thành nút giao đường cao tốc với Quốc lộ 19C, tại dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh

Sử dụng thiết bị hiện đại phun bê tông tạo mái ta luy kiên cố

Một đoạn đường cao tốc và trục kết nối đã hoàn thành, chờ vận hành, khai thác

Cây cầu vượt cao tốc Kỳ Lộ dài nhất dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2

Nút giao thông đấu nối đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A để chuyển làn vào hầm Cù Mông đã hoàn thiện

Hầm xuyên núi Sơn Triệu đã hoàn thành, nhiều phương tiện lưu thông qua lại

Hầm xuyên núi Sơn Triệu đã hoàn thành

