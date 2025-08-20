Cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị và Hà Tĩnh đón dòng xe lớn lưu thông

Ngày 20-8, đoạn tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) và đoạn tuyến cao tốc Bùng - Vũng Áng (Quảng Trị, Hà Tĩnh) đã bắt đầu đón lượng xe lớn khi các tài xế đường dài dịch chuyển dòng phương tiện từ Quốc lộ 1A lên cao tốc Bắc – Nam.

Theo ghi nhận, trên tuyến mới này sau một ngày khánh thành đã hàng ngàn ô tô các loại lưu thông.

Nhiều xe tải lớn lưu thông trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Nhìn chung, các tài xế đều phấn khởi với tuyến cao tốc thông thoáng. Anh Chu Lưu Hạ (lái xe đông lạnh, biển số 77H-53xxx) cho hay, anh em tài xế được biết cao tốc từ Cam Lộ đi Vũng Áng đã thông suốt nên chọn tuyến đường này để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, vì là tuyến mới nên anh em liên lạc, chia sẻ thông tin cho nhau về lộ trình, như khi đến cuối đoạn Bùng - Vũng Áng, cần rẽ xuống từ hầm Đèo Bụt, theo đường tránh Kỳ Anh, vì cầu số 1 trên tuyến vẫn đang sửa chữa, sau đó mới vòng trở lại cao tốc ra Bắc.

Nhiều xe container cũng chọn lưu thông trên tuyến cao tốc mới

Sau một ngày khai thác, nhiều tài xế đánh giá tuyến đường mới đi thoải mái, không có khu dân cư, chạy đúng quy định vẫn giao hàng sớm. “Cao tốc chạy thoáng, không có đường cắt ngang nên an toàn,” tài xế Trần Văn (Huế) chia sẻ.

Các xe chạy hướng Nam - Bắc đoạn Vạn Ninh - Bùng

Tuy nhiên, bất cập hiện hữu là trên quãng đường dài xấp xỉ 170km từ Cam Lộ ra Vũng Áng chưa có trạm dừng nghỉ nào. “Chúng tôi phải dừng tạm tại dải dừng khẩn cấp, vì lái đường dài mà không nghỉ rất nguy hiểm. Mong trạm dừng nghỉ sớm được xây dựng để tài xế có chỗ nghỉ ngơi”, tài xế Trần Văn nói.

Xe khách cũng đã lưu thông trên tuyến đường mới

Ba dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, Quảng Trị vừa hoàn thành có tổng chiều dài gần 170km, vốn đầu tư trên 31.800 tỷ đồng, gồm tuyến Vũng Áng – Bùng dài hơn 55 km (vốn đầu tư 12.540 tỷ đồng), đoạn Bùng – Vạn Ninh dài gần 49km (vốn đầu tư 9.361 tỷ đồng), và Vạn Ninh – Cam Lộ dài 65,5km (đầu tư 9.920 tỷ đồng).

Ba đoạn tuyến xấp xỉ 170km hiện không có trạm dừng nghỉ

Việc đưa các tuyến cao tốc này vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian hành trình Bắc – Nam mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần khẩn trương xây dựng trạm dừng nghỉ đúng quy hoạch, giúp tài xế có nơi ăn chốn nghỉ, tái tạo sức khỏe, qua đó đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường mới này.

MINH PHONG