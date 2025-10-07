Cháy kho hàng chứa đồ nhựa ở TPHCM

Ngày 7-10, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp các đơn vị phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho hàng trong hẻm đường Trường Chinh.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một kho hàng nằm trong hẻm 491 Trường Chinh. Lửa bùng phát dữ dội, khói đen đặc quánh phủ kín cả khu dân cư, lan sang các hộ kinh doanh xung quanh khiến nhiều người vội vã di chuyển tài sản ra ngoài, thoát thân.

Khói lửa bốc lên dữ dội. Ảnh: AX

Do bên trong kho chứa nhiều đồ nhựa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo ra cột khói đen, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Vụ cháy xảy ra gần khu vực chợ truyền thống Võ Thành Trang, hàng chục tiểu thương hoảng sợ, đóng cửa sạp, di chuyển hàng hóa ra xa khu vực cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 200m đường Trường Chinh để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn giao thông. Các phương tiện lưu thông qua khu vực được hướng dẫn rẽ vào hẻm hoặc quay đầu tìm lối đi khác.

Lính cứu hỏa chia thành nhiều hướng tiếp cận, phun nước khống chế lửa từ trong hẻm và khu vực giáp chợ nhằm ngăn cháy lan sang khu vực kinh doanh, nhà dân lân cận.

Hiện nguyên nhân và con số thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN