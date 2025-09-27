Xã hội

Cháy tại bãi giữ xe ở TPHCM, nhiều người hoảng loạn

SGGPO

Trưa 27-9, lực lượng chức năng phường An Phú Đông (TPHCM) phối hợp Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM nỗ lực dập lửa tại bãi giữ xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Hiện trường vụ cháy. Clip: AX

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói, lửa bốc cao hàng chục mét từ bãi xe. Nhiều người vội chạy ra ngoài, một số sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa ban đầu.

z7055460281789_23dab6d5f5fbaacd750b7726abeacb65.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AX

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa từ nhiều phía. Công an địa phương phong tỏa tạm thời một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác cứu hỏa, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đám cháy được khống chế ngay sau đó. Nguyên nhân vụ cháy và mức thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN

Cháy TPHCM bãi giữ xe phường An Phú Đông

