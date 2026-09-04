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Vĩnh Long: Phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp đánh bắt thủy sản bằng hình thức kích điện

SGGPO

Ngày 4-9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp cùng Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng hình thức kích điện, đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Một người dân bị xử lý vi phạm hành chính vì hành vi "Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản". Ảnh: CACC
Một người dân bị xử lý vi phạm hành chính vì hành vi "Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản". Ảnh: CACC

Theo đó, cơ quan chức năng tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp gỡ với những hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản trên địa bàn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt. Bên cạnh đó, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm răn đe.

Trong năm 2025 và 8 tháng của năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp đánh bắt thủy sản bằng hình thức kích điện, xử phạt hành chính hơn 500 triệu đồng.

Mới đây, lúc 21 giờ ngày 22-7, trong lúc tuần tra trên nhánh sông Cái Ngang, Công an xã Cái Ngang phát hiện ông T.T.T. (sinh năm 1965) sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 1 xuồng composite, máy xăng, bình ắc quy, bộ xung kích điện và các dụng cụ liên quan; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản bị phạt từ 3-5 triệu đồng trong trường hợp không sử dụng tàu cá và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật.

TÍN HUY

Từ khóa

Đánh bắt Nguồn lợi Công an tỉnh Vĩnh Long Thủy sản

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