Xã hội

Đêm trắng vì phố phường bình yên

SGGPO

Tuần tra xuyên đêm qua nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM trong kỳ nghỉ lễ 2-9, Tổ công tác 363 Công an TPHCM phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phạm tội đường phố.

Video: Tổ công tác 363 Công an TPHCM tuần tra xuyên đêm, giữ bình yên phố phường ở TPHCM
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-08.jpg
Khuya 1-9, Tổ công tác 363 Công an TPHCM tập trung tại trụ sở Công an phường Bến Nghé để tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn như thường nhật. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-12.jpg
Tám cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng gồm công an hình sự, ma túy, giao thông và cảnh sát cơ động cùng phối hợp trong một ca tuần tra. Sự kết hợp này tạo nên sức mạnh của “quả đấm thép” 363, Công an TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-10.jpg
Rời trụ sở Công an phường Bến Thành, Tổ công tác 363 số 20 bắt đầu hành trình xuyên đêm giữa trung tâm TPHCM, nơi người dân vẫn đang vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-06.jpg
Tại giao lộ Pasteur - Alexandre de Rhodes, trinh sát hình sự phát hiện người đàn ông đi xe tay ga có dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng áp sát kiểm tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-0.jpg
Những chiếc xe tuần tra lặng lẽ di chuyển qua các tuyến đường trung tâm TPHCM. Phía sau ánh đèn phố thị là những cán bộ, chiến sĩ âm thầm làm nhiệm vụ khi phần lớn người dân đã chìm vào giấc ngủ. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-04.jpg
Không chỉ truy bắt tội phạm, lực lượng 363 còn có nhiệm vụ phát hiện từ sớm những dấu hiệu bất thường để kiểm tra, ngăn chặn, không để nguy cơ phạm tội có cơ hội xảy ra. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-02.jpg
Một cuộc kiểm tra hành chính thường chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là cả quá trình cán bộ, chiến sĩ tổ 363 quan sát, đánh giá dấu hiệu bất thường. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm.jpg
Người đàn ông được tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Sài Gòn, để tiếp tục xác minh sau khi không xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-05.jpg
Một số người thiếu giấy tờ xe, giấy phép lái xe được kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và bổ sung giấy tờ cần thiết trước khi được cho về. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-11.jpg
Trên các tuyến đường ở trung tâm TPHCM, tổ 363 liên tục quan sát người và phương tiện lưu thông. Công việc đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì sự tập trung cao độ trong suốt ca trực. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-07.jpg
Từ hơn 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, Tổ 363 lần lượt đưa nhiều trường hợp về trụ sở để kiểm tra, làm rõ. Mỗi trường hợp đều được xác minh nhằm kịp thời ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-17.jpg
Càng về khuya, đường phố càng vắng nhưng sự cảnh giác của các thành viên Tổ 363 không vì thế giảm xuống. Đây cũng là thời điểm lực lượng tuần tra đặc biệt chú trọng phát hiện những dấu hiệu bất thường. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-14.jpg
Một ca tuần tra xuyên đêm đồng nghĩa với nhiều giờ liên tục di chuyển trên hàng chục km, Tổ 363 quan sát, kiểm tra và xử lý công việc. Sự vất vả ấy diễn ra âm thầm, ít người dân có dịp chứng kiến. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-16.jpg
Những ngày lễ, tết là thời điểm người dân nghỉ ngơi, vui chơi nhưng cũng là lúc lực lượng công an phải tăng cường tuần tra, kiểm soát. Với lực lượng 363, bình yên của người dân được đánh đổi bằng những ca trực xuyên đêm. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-13.jpg
Khoảng 23 giờ 30 phút, trên đường Nguyễn Huệ, trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện nam thanh niên chở một cô gái trẻ có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-01.jpg
Tổ công tác lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu và bàn giao L. (bên phải, nam thanh niên nói trên) cho Công an phường Sài Gòn tiếp tục xử lý. Đằng sau mỗi vụ việc là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng tuần tra và công an cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-09.jpg
Trinh sát hình sự, ma túy phối hợp cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đưa các đối tượng nghi vấn về trụ sở Công an phường Sài Gòn để lập hồ sơ, xử lý. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-03.jpg
Hơn 2 giờ sáng, những tuyến phố trung tâm thưa dần người qua lại. Trong sự tĩnh lặng ấy, các cán bộ, chiến sĩ 363 vẫn miệt mài tuần tra từng tuyến đường, góc phố. Ảnh: NGUYỄN TÂN
to-tuan-tra-363-cong-an-tphcm-giu-binh-yen-cho-tphcm-15.jpg
Ca trực kéo dài đến gần sáng hôm sau. Khi thành phố chuẩn bị "thức dậy" đón một ngày mới yên vui, những cán bộ, chiến sĩ Tổ 363 mới trở về sau nhiều giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Tin liên quan
NGUYỄN TÂN

Từ khóa

công an TPHCM tuần tra trinh sát tổ 363

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn