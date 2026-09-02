Đêm trắng vì phố phường bình yên

Tuần tra xuyên đêm qua nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM trong kỳ nghỉ lễ 2-9, Tổ công tác 363 Công an TPHCM phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phạm tội đường phố.