Công an TPHCM phát hiện 122 trường hợp vi phạm quy định bay trong 1 tuần

Trong tuần qua, Công an TPHCM đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 122 trường hợp vi phạm quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái, tạm giữ nhiều drone, flycam và các vật thể bay liên quan.

Ngày 2-9, Công an TPHCM cho biết, nhằm ngăn chặn các nguy cơ uy hiếp an toàn bay và an ninh quốc gia, Công an TPHCM ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra, phát hiện và lập biên bản 122 trường hợp vi phạm quy định về sử dụng phương tiện bay không người lái.

Công an TPHCM ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra, phát hiện và lập biên bản trường hợp vi phạm. Ảnh: CA

Theo đó, từ ngày 27-8-2026 đến ngày 2-9-2026, Công an TPHCM đã bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản thu giữ tang vật gồm drone, flycam và các vật thể bay không người lái. Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Việc kết hợp giữa biện pháp công nghệ số và tuần tra thực tế giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, niêm phong, tạm giữ nhiều thiết bị bay tự ý cất cánh khi chưa được cấp phép hoặc bay vào khu vực cấm.

Công an ứng dụng công nghệ số xác định vị trí của các vật thể bay vi phạm. Ảnh: CA

An toàn hàng không gắn liền với an ninh quốc gia, Công an TPHCM đề nghị người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển thiết bị bay trái phép tại khu vực hành lang an toàn hàng không.

Người dân có thể truy cập Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Việt Nam tại địa chỉ: [http://cambay.mod.gov.vn](http://cambay.mod.gov.vn) để tra cứu chi tiết các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Người dân có thể truy cập Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Việt Nam để tra cứu chi tiết các khu vực cấm bay, hạn chế bay. Ảnh: CA

Danh sách 63 phường, xã, đặc khu thuộc phạm vi vùng cấm bay: Phường (P.) An Hội Đông; P. An Hội Tây; P. An Khánh; P. An Lạc; P. An Nhơn; P. An Phú Đông; P. Bảy Hiền; P. Bình Hòa; P. Bình Hưng Hòa; P. Bình Lợi Trung; P. Bình Tân; P. Bình Thạnh; P. Bình Thới; P. Bình Trị Đông; P. Bình Trưng; P. Bình Quới; P. Cầu Kiệu; P. Diên Hồng; P. Dĩ An; P. Đức Nhuận; P. Đông Hòa; P. Đông Hưng Thuận; P. Gia Định; P. Gò Vấp; P. Hạnh Thông; P. Hiệp Bình; P. Hòa Bình; P. Hòa Hưng; P. Lái Thiêu; P. Linh Xuân; P. Long Bình; P. Nhiêu Lộc; P. Phú Nhuận; P. Phú Thạnh; P. Phú Thọ; P. Phú Thọ Hòa; P. Phước Long; P. Sài Gòn; P. Tam Bình; P. Tăng Nhơn Phú; P. Tân Bình; P. Tân Định; P. Tân Hòa; P. Tân Phú; P. Tân Sơn; P. Tân Sơn Hòa; P. Tân Sơn Nhất; P. Tân Sơn Nhì; P. Tân Tạo; P. Tân Thới Hiệp; xã (X.) Tân Vĩnh Lộc; P. Tây Thạnh; P. Thạnh Mỹ Tây; P. Thới An; P. Thông Tây Hội; P. Thủ Đức; P. Trung Mỹ Tây; X. Vĩnh Lộc; P. Xuân Hòa; X. Bà Điểm; X. Bình Lợi; X. Tân Nhựt; Đặc khu Côn Đảo. (sửa)

NGUYỄN TÂN