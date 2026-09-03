Xã hội

Bộ đội biên phòng Cà Mau kịp thời chữa cháy một tàu cá

SGGPO

Trưa ngày 3-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) phối hợp với người dân tham gia chữa cháy một tàu cá khi đang neo đậu trong bờ, kịp thời ngăn nguy cơ cháy lan sang khu dân cư gần kề.

Bộ đội biên phòng Cà Mau kịp thời chữa cháy một tàu cá

Lúc 12 giờ 10, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận tin báo về vụ cháy tàu cá CM-92869-TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1969, ở ấp Biển Tây, xã Sông Đốc) khi đang neo đậu trong bờ, xung quanh có nhiều nhà dân.

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Hiện trường tàu cá sau khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc hỗ trợ chữa cháy. ẢNH: HOÀNG TÁ

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhanh chóng triển khai 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, hỗ trợ người dân chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được ngăn chặn hoàn toàn.

Video Hiện trường vụ cháy tàu cá tại xã Sông Đốc trưa ngày 3-9

Tàu cá CM-92869-TS có chiều dài 23,5m, hành nghề lưới vây. Tuy vụ cháy không thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

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