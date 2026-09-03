Bộ đội biên phòng Cà Mau kịp thời chữa cháy một tàu cá

Lúc 12 giờ 10, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận tin báo về vụ cháy tàu cá CM-92869-TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1969, ở ấp Biển Tây, xã Sông Đốc) khi đang neo đậu trong bờ, xung quanh có nhiều nhà dân.
Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhanh chóng triển khai 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, hỗ trợ người dân chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được ngăn chặn hoàn toàn.
Tàu cá CM-92869-TS có chiều dài 23,5m, hành nghề lưới vây. Tuy vụ cháy không thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng.