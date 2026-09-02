Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 4 người thoát nạn

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM kịp thời tiếp cận hiện trường vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đưa 2 người lớn và 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn.

Ngày 2-9, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07) kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc), giải cứu 4 người trong một gia đình.

Trước đó, lúc 8 giờ 29 phút cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại địa điểm trên. Đội CC và CNCH Khu vực 3 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 4 người. Ảnh: HT

Đến 8 giờ 34 phút, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng trinh sát và hướng dẫn 4 người (gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn qua cầu thang bộ. Đám cháy được khống chế lúc 8 giờ 39 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 8 giờ 40 phút.

Ban đầu xác định căn nhà có quy mô 6 tầng, tổng diện tích xây dựng 453m², tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tầng trên để ở. Vụ cháy làm hư hỏng khoảng 12m² tại tầng 3 và 2m² tại tầng 4 với một số thiết bị, vật dụng sinh hoạt.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: HT

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn 439m² diện tích còn lại của căn nhà, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận.

Công an phường Nhiêu Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN TÂN