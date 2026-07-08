Giáo dục

Vụ điểm 10 môn Toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố thầy giáo Nguyễn Hà Duy

SGGPO

Sáng 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang), để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Hà Duy để làm rõ về vi phạm liên quan tới hơn 140 học sinh được điểm 10 môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, hôm 5-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ việc trên bắt đầu từ khi có những thống kê bất thường về kết quả thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo dữ liệu điểm thi, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Đặc biệt, hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của tỉnh.

Liên quan tới vụ việc, sau khi nhận được phản ánh, Bộ GD-ĐT thành lập tổ công tác cùng Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Qua rà soát, tổ công tác kiểm tra hồ sơ coi thi, chấm thi, quy trình bảo quản bài thi, đối chiếu dữ liệu quét bài thi và phiếu trả lời trắc nghiệm, đồng thời phân tích, so sánh kết quả thi với quá trình học tập của thí sinh và yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình. Qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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