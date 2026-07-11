Đang giao lưu trực tuyến: Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược

Sáng 11-7, Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược”, nhằm cung cấp thông tin cho thí sinh về chính sách học bổng, phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm và nhu cầu tuyển dụng trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026.

Các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược” tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 11-7-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong năm 2026, 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng quốc gia theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược với mức học bổng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng (sinh viên) và thạc sĩ, tiến sĩ nhận từ 5,5 - 8,4 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, thực hiện Đề án đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch hành động nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn hóa, đổi mới và triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tài năng trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.

Các chuyên gia làm việc tại Phòng nghiên cứu Công nghệ nano của ĐHQG TPHCM

Cùng với chính sách của Nhà nước, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo cũng nỗ lực đẩy mạnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách miễn giảm học phí để khuyến khích, thu hút người học theo học nhóm ngành này.

Nhằm thông tin để thí sinh hiểu rõ về những chính sách học bổng, cách thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong năm 2026, ngày 11-7, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược”.

Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:

- PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

- TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

- Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến

Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến

- Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 11-7-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

Khách mời TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM Giao lưu với độc giả Gửi câu hỏi Thưa thầy, đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tương đương, khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong năm nay sẽ được xem xét ưu tiên như thế nào? Nhà trường có quy định về mức điểm, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ và cách sử dụng chứng chỉ trong từng phương thức xét tuyển ra sao? Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tương đương, khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong năm nay sẽ được nhà trường xem xét quy đổi sang điểm Tiếng Anh trong tổ hợp. Chi tiết về điều kiện và mức quy đổi các bạn có thể liên hệ qua các kênh thông tin chính thống của trường. Thưa thầy, vừa qua tôi có đọc thông tin Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM mở phân hiệu tại Đồng Nai. Xin thầy cho biết trong năm nay, phân hiệu này tuyển sinh những ngành đào tạo nào? Thí sinh đăng ký học tại phân hiệu cần lưu ý gì về phương thức xét tuyển, địa điểm học tập, chương trình đào tạo và văn bằng sau khi tốt nghiệp? Trường năm nay mở 3 chương trình đào tạo riêng, đào tào nguồn nhân lực cho TP Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ), gồm: 1. Quản lý công nghiệp 2. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3. Tâm lý học giáo dục Thưa thầy, em thấy ngành Năng lượng tái tạo còn khá mới với nhiều thí sinh. Xin thầy giới thiệu rõ hơn về ngành học này: sinh viên sẽ được học những kiến thức, kỹ năng gì và có thể tham gia vào các lĩnh vực nào như năng lượng mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ hay quản lý vận hành năng lượng? Cơ hội nghề nghiệp của ngành Năng lượng tái tạo trong thời gian tới ra sao? Ngành Năng lượng Tái tạo là một ngành thuộc khoa Giao thông và Năng lượng, đào tạo chuyên sâu về quản lý năng lượng, các dạng năng lượng từ hóa thạch đến tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, gió và hydrogen. Trường vinh dự được Chính phủ chọn là cơ sở đóng vai trò dẫn dắt Trung tâm đào tạo xuất sắc lĩnh vực Năng lượng Tái tạo và Năng lượng Hydrogen. Thưa thầy, hiện nay một số thí sinh có tâm lý e ngại khi chọn các ngành kỹ thuật vì cho rằng ngành học này vất vả, khô khan và môi trường làm việc sau khi ra trường không hấp dẫn bằng một số lĩnh vực khác. Theo thầy, nhận định này có đúng với thực tế đào tạo và thị trường lao động hiện nay không? Sinh viên học các ngành kỹ thuật cần chuẩn bị tâm thế như thế nào, và cơ hội phát triển nghề nghiệp của nhóm ngành này trong thời gian tới ra sao? Chào bạn!

Thực tế cho thấy nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt đang là nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn nhất hiện nay và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Điều này xuất phát từ chiến lược phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và công nghiệp công nghệ cao... Chào thầy! Em được biết chương trình học bổng không xét các trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Vậy nếu em có tham gia thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (dù điểm thi thấp hơn điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ) và em trúng tuyển vào ngành được xét học bổng, thì em có được sử dụng điểm thi môn tiếng Anh để xét học bổng hay không? Hay trường hợp của em sẽ không đủ điều kiện xét học bổng? Em xin cảm ơn thầy. Khi xét tuyển, các thí sinh được trường tính theo công thức xét tuyển của trường, trong đó có quy đổi điểm thi tiếng Anh. Theo nghị định 179 (Điểm b Khoản 3 Điều 5), các sinh viên đã trúng tuyển vào trường có điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và 2 trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh đạt ngưỡng quy định (từ 22.5 điểm và top 30% của nhóm ngành cả nước) thì đủ điều kiện được nhận học bổng. Như vậy, trường hợp của em là khi xét điều kiện học bổng, sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT. PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), trả lời câu hỏi của bạn đọc tham gia giao lưu trực tuyến. Ảnh: HOÀNG HÙNG Thưa cô, khi xét tuyển bằng học bạ vào các ngành kỹ thuật – công nghệ, thí sinh cần lưu ý gì về tổ hợp môn, điểm xét tuyển và cách đăng ký nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành mong muốn? Chào em, Cảm ơn câu hỏi của em. Với nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ, hiện nay tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 5 phương thức xét tuyển bao gồm: Phương thức 1: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn. Phương thức 2: xét học bạ với nhiều tiêu chí, gồm xét điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp của cả năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 trở lên; hoặc xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT hay điểm đánh giá năng lực; hoặc sử dụng điểm xét tốt nghiệp từ 6.0 trở lên. Phương thức 3: xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM, hoặc kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Phương thức 4: xét tuyển tổng hợp theo công thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực. Phương thức 5: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định Sau khi có điểm thi THPT, các em cũng cần theo dõi ngưỡng điểm nhận hồ sơ của từng ngành. Vừa qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật Công Nghệ ở các phương thức với mức điểm nhận hồ cụ thể: - Đối với phương thức xét điểm thi THPT: từ 15 điểm trở lên; - Điểm học bạ THPT: từ 18 điểm; - Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM: từ 550 điểm; - Điểm thi đánh giá ĐHQG Hà Nội: Từ 70 điểm. Tuy nhiên, cô muốn nhấn mạnh rằng đạt ngưỡng nhận hồ sơ không đồng nghĩa với chắc chắn trúng tuyển. Khi số lượng thí sinh đăng ký đông, mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn, vì vậy các em nên chuẩn bị nhiều phương án phù hợp với năng lực của mình. Dựa theo điểm thi của bản thân, mức điểm sàn các ngành và tham khảo điểm chuẩn của các ngành mình thích từ những năm trước để có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Nếu em yêu thích lĩnh vực kỹ thuật, đừng chỉ đăng ký duy nhất một ngành. Ví dụ, nếu mục tiêu là Công nghệ kỹ thuật ô tô, em có thể đăng ký thêm các ngành gần như Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện – điện tử, Tự động hóa hoặc Robot và Trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những ngành có nhiều kiến thức nền tảng chung và cơ hội nghề nghiệp gắn với lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và công nghệ hiện đại. Khi xây dựng nguyện vọng theo nhóm ngành gần, các em vừa tăng khả năng trúng tuyển, vừa vẫn được học trong lĩnh vực mình yêu thích. Chúc em thành công! Sinh viên ngành Điện - Điện tử Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành Thưa thầy, với các ngành như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử, Tự động hóa, Năng lượng tái tạo, sinh viên có được tiếp cận các công nghệ mới như xe điện, robot, IoT, điều khiển thông minh hay không? Chào bạn! Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM thường được nhắc đến với trang thiết bị thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm hiện đại, tiệm cận với các thiết bị máy móc ở doanh nghiệp. Với chương trình học chú trọng cả lý thuyết và thực hành, các bạn sinh viên sẽ được thực hành với các công nghệ mới nhất! Sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM học thực hành cùng giảng viên Thưa thầy, hiện nay nữ sinh theo học kỹ thuật ngày càng nhiều hơn. Theo thầy, đâu là lợi thế của nữ sinh trong các ngành kỹ thuật-công nghệ, và các em cần chuẩn bị gì để tự tin theo đuổi lĩnh vực này? Chào bạn!

Về các bạn nữ, tôi cho rằng quan niệm "ngành kỹ thuật chỉ dành cho nam" hiện nay không còn phù hợp. Thực tế tại HCMUTE, số lượng nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng tăng và nhiều bạn đạt thành tích học tập, nghiên cứu cũng như khởi nghiệp rất ấn tượng. Nữ sinh còn có nhiều lợi thế rất phù hợp với môi trường công nghệ hiện đại như sự cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm, khả năng học ngoại ngữ tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả... Đây đều là những phẩm chất mà các doanh nghiệp công nghệ hiện nay đánh giá rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, dữ liệu, tự động hóa, thiết kế sản phẩm hay quản lý dự án kỹ thuật.

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