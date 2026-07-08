Giáo dục

Bộ GD-ĐT công bố "điểm sàn" vào ngành y dược, sư phạm, pháp luật

SGGPO

Chiều 8-7, Bộ GD-ĐT công bố quyết định về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, đào tạo lĩnh vực sức khỏe, đào tạo lĩnh vực pháp luật.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đó, tại Quyết định số 1961/QĐ-BGDĐT, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 2018 là 20 điểm.

Tại Quyết định số 1962/QĐ-BGDDT, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 2018 như sau:

Ngành/Chương trình
 Mức điểm
 Ngành/Chương trình
 Mức điểm
Y khoa
 22
 Hộ sinh
 18
Răng - Hàm - Mặt
 22
 Kỹ thuật phục hình răng
 18
Y học cổ truyền
 20
 Kỹ thuật xét nghiệm y học
 18
Dược học
 20
 Kỹ thuật hình ảnh y học
 18
Điều dưỡng
 18
 Kỹ thuật phục hồi chức năng
 18
Y học dự phòng
 18

Tại Quyết định số 1963/QĐ-BGDDT, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên các trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

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Từ khóa

Dược học Điểm thi điểm sàn Bộ GD-ĐT ngành y dược sư phạm

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