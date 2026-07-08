Trường THCS Trần Quốc Toản công bố điểm chuẩn lớp 6 sớm hơn dự kiến

Sáng 8-7, UBND phường Bình Trưng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS Trần Quốc Toản, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch trước đó công bố vào ngày 13-7. Theo đó, điểm chuẩn năm nay của trường là 65,5 điểm; tăng 10,6 điểm so với năm học trước.

Học sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Theo thông báo của UBND phường Bình Trưng, học sinh và phụ huynh có nhu cầu chấm phúc khảo nộp đơn phúc khảo tại trường từ nay đến hết ngày 9-7.

Trước đó, theo kế hoạch cũ, địa phương sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản sau khi có kết quả phúc khảo của toàn bộ thí sinh vào ngày 13-7.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con đăng ký tham dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản đã phản ứng dữ dội do 4/5 trường tuyển sinh theo hình thức khảo sát đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 trong ngày 7-7.

Cụ thể, các trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) đã công bố điểm chuẩn ngay sau khi công bố điểm khảo sát (chiều 7-7).

Tiếp thu ý kiến của người dân, sáng 8-7, UBND phường Bình Trưng đã công bố điểm chuẩn sớm hơn so với thông báo trước đó.

Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 của 5 trường THCS tuyển sinh theo hình thức khảo sát hoặc trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 vào các trường THCS đại trà theo địa bàn cư trú.

THU TÂM