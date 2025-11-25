Chỉ 25% DN nhỏ và vừa tiếp cận được chương trình hỗ trợ pháp lý

Chiều 25-11, tại TPHCM, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hộ kinh doanh, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031”.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho biết, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2026–2031 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Chương trình theo Nghị định 81, giai đoạn 2021–2025 và mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm DNNVV, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Đánh giá giai đoạn trước, bà Hoa thông tin, theo khảo sát của VCCI, chỉ khoảng 25% DNNVV tiếp cận được chương trình hỗ trợ pháp lý, dù chương trình đã triển khai hơn 10 năm. Điều này cho thấy chương trình còn tồn tại nhiều hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục trong giai đoạn mới.

Theo bà Hoa, chương trình mới xác định mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu định lượng, triển khai các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức và tư vấn pháp luật theo mô hình đa cấp, kết hợp hội thảo, tọa đàm và tham vấn ý kiến doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp được tiếp cận thuận tiện, giảm rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực hoạt động, đồng thời xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Trong chương trình mới, mục tiêu được mở rộng, toàn diện hơn, bao gồm thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai kịp thời các giải pháp nhằm nâng cao năng lực pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của Chính phủ.

Góp ý tại hội thảo, ông Trần Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV khu vực phía Nam cũng nhấn mạnh nhu cầu đưa hợp tác xã vào phạm vi chương trình hỗ trợ pháp lý. Theo ông Thắng, hợp tác xã hiện gặp nhiều khó khăn do hệ thống quy định phức tạp; cần được hỗ trợ để nâng cao năng lực quản trị, tăng tính minh bạch, giảm rủi ro giao dịch và phù hợp với định hướng quản lý của Nhà nước.

“Chương trình cũng cần hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh để tận dụng chính sách hỗ trợ lãi suất và phục vụ xuất khẩu. DNNVV, hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử cần được hỗ trợ về pháp lý hải quan, phòng vệ thương mại và sở hữu trí tuệ quốc tế”, ông Thắng đề nghị.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM cũng bày tỏ sự nhất trí cao với chương trình hỗ trợ pháp lý sắp tới cho các đối tượng DNNVV, hộ kinh doanh và hợp tác xã giai đoạn 2026-2031. Bà Hạnh cũng nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, bao gồm việc hoàn thiện thể chế (sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức và tư vấn pháp luật...).

