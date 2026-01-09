Truy xuất nguồn gốc nông sản theo lộ trình mới

Bộ NN-MT triển khai “Kế hoạch truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2026-2030”, trước mắt, ngay trong 2026, thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng.

Từ năm 2026, thí điểm truy xuất nguồn gốc với trái sầu riêng trên hệ thống của Bộ NN-MT. Ảnh minh họa

Ngày 9-1, thông tin từ Bộ NN-MT, Bộ trưởng Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, Bộ NN-MT sẽ truy xuất các sản phẩm nông - lâm - thủy sản và vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. Việc truy xuất được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi, gồm: sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ. Giai đoạn triển khai chính từ năm 2026 đến năm 2030, định hướng hoàn thiện và mở rộng đến năm 2035.

Về mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2026, bộ xây dựng và đưa vào sử dụng thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, trước mắt ưu tiên áp dụng đối với trái sầu riêng. Từ ngày 1-7-2026, hệ thống truy xuất này sẽ được đánh giá, hoàn thiện và đưa vào sử dụng đối với hầu hết các nông sản quan trọng làm thực phẩm.

Bộ NN-MT cũng ban hành chuẩn dữ liệu truy xuất nguồn gốc nông sản, áp dụng thống nhất trên cả nước; thí điểm nhật ký vùng trồng, nhật ký canh tác, bao gồm kiểm soát các yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hóa chất liên quan.

Giai đoạn 2027-2030, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện để quản lý đầy đủ thông tin tại các khâu chính trong chuỗi sản xuất, cung ứng. Hệ thống được kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của các địa phương và các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa để hình thành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc tập trung, từng bước triển khai các công cụ phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở mức hỗ trợ phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và cảnh báo rủi ro.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, tài trợ trong nước và quốc tế, vốn xã hội hóa của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Trong đó, ngân sách nhà nước ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

PHÚC VĂN