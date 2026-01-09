Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 156,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng theo. Công ty SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 9-1 (giờ Việt Nam) lên 4.475,9 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau số liệu hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Năm cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần trước tăng nhẹ. Thị trường cũng đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu (giờ địa phương), làm căn cứ cho một hình dung rõ hơn về đường đi lãi suất của FED.

NHUNG NGUYỄN