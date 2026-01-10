Vàng miếng SJC và nhẫn 9999 tăng 1,5 triệu đồng/lượng sáng 10-1

Giá vàng trong nước sáng nay (10-1) tiếp tục tăng, với vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999 cùng tiến sát 160 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 157,3 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới đã vượt 4.500 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 10-1 (giờ Việt Nam) lên 4.509,66 USD/ounce, tăng gần 33 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 13,4 – 16,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN