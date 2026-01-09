Liên kết trồng rau, quả sạch

TPHCM đang thực hiện một số giải pháp để xây dựng các vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn. Qua đó hình thành nền nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững, gắn với mục tiêu phát triển xanh của thành phố.

Đưa rau sạch đến gần người tiêu dùng

Hợp tác xã (HTX) rau thủy canh Tuấn Ngọc (phường Long Trường, TPHCM) do anh Lâm Ngọc Tuấn thành lập năm 2019, chuyên trồng các loại rau ăn lá như cải, xà lách, rau muống…, bằng ứng dụng công nghệ IoT (internet vạn vật). Mô hình trồng rau này giúp tiết kiệm đến 40% thời gian tưới, không sử dụng nước làm mát, chỉ dùng phương pháp cân bằng quá trình thoát hơi nước bề mặt trên lá và quá trình hút nước ở rễ cây. Để đảm bảo chất lượng cao nhất, quy trình canh tác được thực hiện nghiêm ngặt từ chọn hạt giống, làm giá thể xơ dừa, sử dụng chất dinh dưỡng…

Anh Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX rau thủy canh Tuấn Ngọc (trái), giới thiệu mô hình vườn rau sạch. ẢNH: ĐỨC TRUNG

Theo anh Lâm Ngọc Tuấn, từ 1.000m2 ban đầu, HTX đã nâng diện tích lên 7.000m2, rồi 10.000m2 và đang tiếp tục mở rộng. Sau 7 năm hoạt động, từ 3 tấn/tháng vào năm 2019, sản lượng tăng dần lên 6 tấn, 12 tấn, rồi 18 tấn/tháng và hiện đã đạt sản lượng từ 27-30 tấn/tháng. Hiện nay, HTX đã chuyển giao công nghệ và mở thêm 3 mô hình tại các địa phương khác. Mô hình của HTX đã được TPHCM chọn làm điểm đến để các hội nông dân, khách tham quan và các trường học đến học hỏi, nghiên cứu.

“Tiêu chuẩn đầu tiên là nói không với thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai là hạt giống đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng và không dùng hạt giống biến đổi gen. Thứ ba, sản phẩm không nhiễm kim loại nặng như chì, asen… do được kiểm soát nghiêm ngặt từ nước, giống, chế phẩm đến giá thể. Cuối cùng, toàn bộ sản phẩm của HTX trước khi đến tay người dùng đều đảm bảo không nhiễm 2 loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột phổ biến là E.coli và Salmonella”, anh Tuấn chia sẻ về quy trình canh tác.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, thông tin, trong năm 2025, chi cục đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, hỗ trợ thiết bị cho các cơ sở ngành nghề nông thôn. Toàn thành phố đã có 27 dự án liên kết được phê duyệt, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 70 tỷ đồng, hình thành nhiều mô hình hiệu quả từ lúa, cây ăn trái, nông sản đến thủy sản. Nhờ đó, năng suất tăng, chất lượng được chuẩn hóa, giá bán ổn định; thu nhập của nông dân và HTX tăng từ 1,1 đến 1,5 lần.

Cổng Trường Mầm non Sơn Ca 14 tại phường Phú Nhuận (TPHCM) là một trong hai điểm bán rau lưu động do Hội Nông dân TPHCM tổ chức vào cuối tuần. Theo anh Nguyễn Viết Tự, Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha (trụ sở tại xã Châu Pha), thông qua Hội Nông dân thành phố, HTX đã đưa nguồn rau sạch đến một số phường trung tâm TPHCM. Nguồn rau khá đa dạng, chủ yếu là các loại rau ăn lá quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cải dúng, cải thìa, cải ngọt, mồng tơi, rau muống…

Anh Tự cho biết: “Rau được HTX cùng các xã viên trồng ở xã Châu Pha. Mỗi cuối tuần chúng tôi đưa rau lên trung tâm thành phố bán nhằm phần nào đáp ứng nhu cầu về rau sạch của bà con”. Năm 2022, anh Tự thành lập HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha chuyên trồng rau sạch và cung cấp các loại rau ăn lá. Mỗi ngày, HTX cung cấp ra thị trường 4-4,5 tấn rau sạch công nghệ cao, thu nhập bình quân của thành viên HTX từ 18-25 triệu đồng/tháng.

Gia tăng thu nhập cho nông dân

Chia sẻ về chương trình đồng hành cùng nông sản sạch, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết, xuất phát từ thực tế người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nông sản an toàn, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng chương trình đồng hành cùng nông sản sạch ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu là đưa những sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc đến gần hơn với người dân TPHCM. Tại phường Phú Nhuận, hội phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các điểm bán nông sản sạch và nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Chương trình đồng hành cùng nông sản sạch được triển khai tại phường Phú Nhuận (TPHCM) trong những ngày đầu năm 2026

“Khi mô hình tại phường Phú Nhuận vận hành ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sang các phường lân cận. Trong năm 2026, dự kiến mạng lưới các điểm bán nông sản sạch sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn TPHCM”, ông Trung nói.

Trong khi đó, xác định phát triển kinh tế theo mô hình HTX tiếp tục là trọng tâm xuyên suốt, trong năm 2025, Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM đã vận động thành lập mới 5 HTX. Lũy kế đến nay, thành phố có 426 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng số 7.216 thành viên. Mô hình HTX chuyển mạnh sang sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ và liên kết thị trường với mục đích sản xuất sạch. Thành phố đã hỗ trợ nhiều dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HTX, gia tăng thu nhập cho nông dân. Song song đó, hơn 1.000 trang trại nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tái cơ cấu ngành, đặc biệt ở các lĩnh vực cây ăn trái, nông nghiệp đô thị…

ĐỨC TRUNG