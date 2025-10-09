Chỉ định cán bộ xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM

15 đồng chí là phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu của TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 9-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định cán bộ xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và cán bộ Đồn Biên phòng tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, dự và chủ trì. Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng dự.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao quyết định cho 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: QUANG TIẾN

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, công bố quyết định chỉ định 15 đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Cùng với đó là quyết định chỉ định 15 cán bộ Đồn Biên phòng tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM trao quyết định đến 15 cán bộ Đồn Biên phòng tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, phường, đặc khu.

15 địa phương có các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM gồm: xã Thạnh An, xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Bình Châu, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Long Hải, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, xã Phước Hải, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Tân Phước, xã Long Sơn, đặc khu Côn Đảo.

THU HOÀI - QUANG TIẾN