Kinh tế

Du lịch

Chiêm ngưỡng mai anh đào "nhuộm hồng" khu vực Đà Lạt

SGGPO

Khu vực trung tâm Đà Lạt trước đây (Lâm Đồng) đang vào những ngày đẹp nhất trong năm khi hàng ngàn cây mai anh đào khoe sắc, "nhuộm hồng" các cung đường, ngõ hẻm, công sở, trường học.

Video: Mai anh đào nở rộ trên các tuyến đường ở khu vực Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các phường trung tâm như Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), mai anh đào đồng loạt bung nở, khoe sắc. Những cánh hoa mai anh đào càng trở nên nổi bật dưới nền trời trong xanh. Thời tiết rất biết chiều lòng du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc, check-in với mai anh đào. Mai anh đào được trồng nhiều ở Đà Lạt trong khoảng 20 năm trở lại đây. Mỗi độ xuân về, hoa mai anh đào trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, thu hút người dân và du khách.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận mai anh đào nở rộ tại nhiều cung đường:

IMG_0427 copy.jpg
IMG_0432 copy.jpg
Đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có nhiều cây mai anh đào đang nở rộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0237 copy.jpg
IMG_0239 copy.jpg
Nhiều du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng mai anh đào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0389 copy.jpg
Mai anh đào nở theo từng chùm, những cánh hoa hồng phớt chen nhau trên cành nổi bật dưới nền trời trong xanh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0481 copy.jpg
Cây mai anh đào rực nở bên cổng trường học trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0466 copy.jpg
Khung cảnh thơ mộng trước cổng trường học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0223 copy.jpg
Mai anh đào được trồng nhiều trong khoảng 20 năm trở lại đây từ không gian công cộng đến khuôn viên các khu dân cư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0259.JPG
Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0263 copy.jpg
Du khách chụp ảnh cùng cây mai anh đào lâu năm trên đường Cô Giang, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0272 copy.jpg
Mai anh đào buông rũ trước không gian quán cà phê trên đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0411 copy.jpg
Mai anh đào khoe sắc bên công trình cổ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0460 copy.jpg
Du khách diện áo dài chụp ảnh trước mai anh đào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0392 copy.jpg
Những cánh mai anh đào khoe sắc trong nắng sớm, tỏa sắc hồng dịu dàng giữa không gian thơ mộng của Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0512.JPG
IMG_0409.JPG
Tùy theo khu vực, thời điểm hiện tại, nhiều cây mai anh đào vẫn còn e ấp nụ dự kiến sẽ còn nở trong những tuần sắp tới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0439 copy.jpg
Đường hoa mai anh đào được trang hoàng bởi nhiều cờ hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
307322cc85aa0bf452bb copy.jpg
Căn nhà ở ngoại ô đang được bao trùm bởi những cây mai anh đào nở rộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Xuân Hương Lâm Viên Anh đào Lang Biang Báo SGGP Hoa mai mai anh đào Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn