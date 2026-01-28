Chiêm ngưỡng mai anh đào "nhuộm hồng" khu vực Đà Lạt
SGGPO
Khu vực trung tâm Đà Lạt trước đây (Lâm Đồng) đang vào những ngày đẹp nhất trong năm khi hàng ngàn cây mai anh đào khoe sắc, "nhuộm hồng" các cung đường, ngõ hẻm, công sở, trường học.
Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các phường trung tâm như Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), mai anh đào đồng loạt bung nở, khoe sắc. Những cánh hoa mai anh đào càng trở nên nổi bật dưới nền trời trong xanh. Thời tiết rất biết chiều lòng du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc, check-in với mai anh đào. Mai anh đào được trồng nhiều ở Đà Lạt trong khoảng 20 năm trở lại đây. Mỗi độ xuân về, hoa mai anh đào trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, thu hút người dân và du khách.
>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận mai anh đào nở rộ tại nhiều cung đường: