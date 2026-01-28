Chiêm ngưỡng mai anh đào "nhuộm hồng" khu vực Đà Lạt

Khu vực trung tâm Đà Lạt trước đây (Lâm Đồng) đang vào những ngày đẹp nhất trong năm khi hàng ngàn cây mai anh đào khoe sắc, "nhuộm hồng" các cung đường, ngõ hẻm, công sở, trường học.

Video: Mai anh đào nở rộ trên các tuyến đường ở khu vực Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các phường trung tâm như Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), mai anh đào đồng loạt bung nở, khoe sắc. Những cánh hoa mai anh đào càng trở nên nổi bật dưới nền trời trong xanh. Thời tiết rất biết chiều lòng du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc, check-in với mai anh đào. Mai anh đào được trồng nhiều ở Đà Lạt trong khoảng 20 năm trở lại đây. Mỗi độ xuân về, hoa mai anh đào trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, thu hút người dân và du khách.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận mai anh đào nở rộ tại nhiều cung đường:

Đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có nhiều cây mai anh đào đang nở rộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhiều du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng mai anh đào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mai anh đào nở theo từng chùm, những cánh hoa hồng phớt chen nhau trên cành nổi bật dưới nền trời trong xanh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cây mai anh đào rực nở bên cổng trường học trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khung cảnh thơ mộng trước cổng trường học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mai anh đào được trồng nhiều trong khoảng 20 năm trở lại đây từ không gian công cộng đến khuôn viên các khu dân cư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách chụp ảnh cùng cây mai anh đào lâu năm trên đường Cô Giang, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mai anh đào buông rũ trước không gian quán cà phê trên đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mai anh đào khoe sắc bên công trình cổ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách diện áo dài chụp ảnh trước mai anh đào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những cánh mai anh đào khoe sắc trong nắng sớm, tỏa sắc hồng dịu dàng giữa không gian thơ mộng của Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tùy theo khu vực, thời điểm hiện tại, nhiều cây mai anh đào vẫn còn e ấp nụ dự kiến sẽ còn nở trong những tuần sắp tới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường hoa mai anh đào được trang hoàng bởi nhiều cờ hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Căn nhà ở ngoại ô đang được bao trùm bởi những cây mai anh đào nở rộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN