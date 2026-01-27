Đường nghệ thuật hoa Mai anh đào Đà Lạt mở cửa phục vụ du khách

Tối 27-1, phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức mở cửa đường hoa ánh sáng nghệ thuật sáng tạo cùng hoa Mai anh đào Đà Lạt. Đây là một trong những chương trình hưởng ứng Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026.

Video: Du khách thưởng thức nghệ thuật dưới tán hoa Mai anh đào. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại không gian tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo (nơi có nhiều cây Mai anh đào Đà Lạt đang nở rộ) triển lãm gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa của các nghệ sĩ, cùng các em học sinh thực hiện xoay quanh câu chuyện về hoa Mai anh đào.

Tối 27-1, Ban tổ chức cắt băng khai trương đường hoa ánh sáng

Cũng tại không gian này, hơn 300 lá cờ Tổ quốc được thiết kế thành các cụm cờ nghệ thuật, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng về đêm, không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của tranh ảnh và hoa Mai anh đào, mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ, vừa trang nghiêm và đầy cảm xúc.

Du khách theo dõi nghệ sĩ đường phố biểu diễn dưới những tán hoa Mai anh đào đang nở rộ

Bên cạnh việc ngắm hoa, người dân và du khách còn có thể ghé thăm các trạm dừng chân nghệ thuật để thưởng thức các tiết mục của các nghệ sĩ đường phố và các không gian sáng tạo tương tác dọc tuyến đường.

Các tác phẩm hội họa trưng bày tại đường hoa Mai anh đào Đà Lạt

Đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt) nơi có nhiều cây Mai anh đào Đà Lạt đang nở rộ

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, chương trình là một sự kiện văn hóa, là không gian để nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi người dân và du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp của Đà Lạt bằng cả thị giác, cảm xúc và trái tim.

ĐOÀN KIÊN