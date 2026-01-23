Lễ hội Mai anh đào quảng bá sản phẩm đặc sản Đà Lạt

Ban tổ chức cắt băng khai trương không gian trưng bày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chương trình trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản, rau, hoa, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, thông qua các không gian trải nghiệm mở, gần gũi với thiên nhiên trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu với sự tham gia của trên 30 tổ chức, cá nhân cùng 13 cụm không gian trưng bày.

Các sản phẩm nông sản tiêu biểu của Đà Lạt được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa nông nghiệp với du lịch, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, từng bước khẳng định uy tín và giá trị của các sản phẩm mang thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng.

Chương trình giới thiệu và quảng bá những thành quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là một trong 10 chương trình hưởng ứng Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026, nhằm giới thiệu và quảng bá tiềm năng phát triển của địa phương, khẳng định những thành quả đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tôn vinh thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

ĐOÀN KIÊN