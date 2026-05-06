Chiến sĩ mới trưởng thành, vững vàng sau 2 tháng huấn luyện

Sau hơn 2 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, ý chí và tác phong, từng bước thích nghi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ ồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tặng quà động viên chiến sĩ mới tại Trung Đoàn Gia Định

Ngày 6-5, Đoàn công tác số 3 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TPHCM do đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn, đến thăm và động viên 1.308 chiến sĩ mới (trong tổng số 7.300 thanh niên ưu tú của TPHCM nhập ngũ năm 2026) tại Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 34), Trung đoàn Gia Định và Sư đoàn Bộ binh 5 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7).

Đi cùng đoàn có Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và đại diện các sở, ngành.

Đoàn công tác tặng quà chiến sĩ mới tại Sư đoàn Bộ binh 5

Tại các đơn vị, đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, học tập và nghe báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo đó, sau thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt khi phải xa gia đình và thích nghi với điều kiện huấn luyện, thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập tại đơn vị, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo kế hoạch.

Đoàn công tác thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Trung Đoàn Gia Định

Qua thời gian huấn luyện ban đầu, chiến sĩ mới nắm chắc nội dung điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật cơ bản đi vào nền nếp.

Các chiến sĩ yên tâm về tư tưởng, xác định nhiệm vụ, sẵn sàng bước vào các nội dung huấn luyện tiếp theo với quyết tâm cao.

Huấn luyện điều lệnh tại Trung Đoàn Gia Định

Chiến sĩ mới tăng gia sản xuất

Nội vụ, sinh hoạt của chiến sĩ mới đi vào nền nếp

Phát biểu động viên, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng gửi gắm mong muốn mỗi chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động, linh hoạt trước mọi tình huống; không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của quê hương TPHCM anh hùng.

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố và các cấp, ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo hậu phương để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Đoàn công tác thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Sư đoàn Bộ binh 9

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng biểu dương sự quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác huấn luyện, chăm lo đời sống chiến sĩ.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đoàn đã trao nhiều phần quà thiết thực, động viên tinh thần các chiến sĩ mới, góp phần tiếp thêm động lực để các chiến sĩ vững vàng trên chặng đường rèn luyện, cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

MẠNH THẮNG