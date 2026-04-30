Hoàn thiện kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” bám sát thực tiễn

Ngày 30-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và “Phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái - UAV”.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: BQP

Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống kết hợp với ứng dụng các thành tựu KH-CN nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực cảnh giới, chỉ huy - điều hành và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân làm nòng cốt.

Về kết quả hội thảo “Phương thức tác chiến phòng, chống UAV”, đây là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện phương thức tác chiến phòng, chống các loại UAV có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang, khí tài và thế trận phù hợp trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: BQP

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững”, tổ chức thành công hội thảo “Phương thức tác chiến phòng, chống UAV”.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRẦN BÌNH