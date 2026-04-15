Trung đoàn 10: Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công

Phát biểu ôn lại truyền thống 60 năm của Trung đoàn Bộ binh 10, Thượng tá Ngô Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết, ngày 15-4-1966, tại Chiến khu Rừng Sác, Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác (tiền thân của Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh TPHCM ngày nay) được thành lập.

Với phương châm “Rừng Sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm, có lệnh là đánh, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng”, Đoàn 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khống chế hệ thống vận tải thủy tiếp tế cho Sài Gòn và phía Nam, đồng thời lập nhiều chiến công vang dội tại nội đô Sài Gòn.

Thượng tá Ngô Văn Phương phát biểu ôn lại truyền thống của Trung đoàn Bộ binh 10

Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 740 trận lớn nhỏ; đánh chìm, bắn cháy 356 tàu chiến, đánh đắm 133 tàu vận tải trọng tải lớn và làm cháy 145 tàu khác; bắn rơi 29 trực thăng, phá hủy 1 trận địa pháo 105 ly và phá hủy nhiều kho tàng, mục tiêu trọng yếu của địch… Đặc biệt, chiến tích đánh chìm, bắn cháy và đánh đắm tổng cộng 489 tàu chiến, tàu vận tải trọng tải lớn đã trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù, góp phần quan trọng vào ngày đại thắng 30-4-1975.

Với những chiến công vang dội, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 23-9-1973; cùng 38 huân chương các loại, 10 đồng chí được tuyên dương và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn được tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến Công và Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố trao cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Trung đoàn

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, biểu dương những thành tích xuất sắc của Trung đoàn trong 60 năm qua.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đại tá Nguyễn Tấn Linh yêu cầu đơn vị cần tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm về duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo phương châm: "3 sẵn sàng", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là lực lượng dự bị động viên; tinh thông kỹ chiến thuật và năng lực làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện đại khi được biên chế. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và tăng gia sản xuất, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với truyền thống của Đoàn đặc công Rừng Sác Anh hùng.

