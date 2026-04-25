Kỷ luật tôi rèn bản lĩnh tuổi đôi mươi

Sau gần 2 tháng huấn luyện (từ ngày 4-3 đến nay), giữa nắng gió thao trường của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai), những chàng trai tuổi đôi mươi đang từng ngày viết nên hành trình trưởng thành.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, kỷ luật và môi trường quân ngũ nghiêm khắc đã trở thành "lò luyện" để tôi rèn ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho những người lính trẻ. Mỗi ngày trôi qua không chỉ là sự trui rèn về thể lực, kỹ năng quân sự mà còn giúp các tân binh khẳng định sự tự tin, sẵn sàng đảm nhận tốt nhiệm vụ sau khóa huấn luyện.

Bài huấn luyện “3 tiếng nổ” cho tân binh

Hành trình trưởng thành của các chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân được đánh dấu qua từng ngày. Sự thay đổi bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như việc sắp xếp nội vụ, quần áo ngăn nắp đến những đường xếp chăn vuông thành sắc cạnh. Trên thao trường, các nội dung huấn luyện từ điều lệnh đội ngũ, bơi lội đến thử thách "3 tiếng nổ"… giúp các tân binh làm quen với kỷ luật quân ngũ và bản lĩnh của người quân nhân cách mạng.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới

Huấn luyện “3 tiếng nổ” khẳng định cho sự trưởng thành của mỗi chiến sĩ trong 3 tháng huấn luyện tân binh

Sắp xếp nội vụ rèn cho mỗi quân nhân tính tự giác, ngăn nắp, quy củ

Huấn luyện điều lệnh

Huấn luyện bơi là nội dung không thể thiếu đối với mỗi người lính Hải quân

MẠNH THẮNG - HAI ĐƯỜNG