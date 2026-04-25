Kỷ luật tôi rèn bản lĩnh tuổi đôi mươi

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, kỷ luật và môi trường quân ngũ nghiêm khắc đã trở thành "lò luyện" để tôi rèn ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho những người lính trẻ. Mỗi ngày trôi qua không chỉ là sự trui rèn về thể lực, kỹ năng quân sự mà còn giúp các tân binh khẳng định sự tự tin, sẵn sàng đảm nhận tốt nhiệm vụ sau khóa huấn luyện.
Hành trình trưởng thành của các chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân được đánh dấu qua từng ngày. Sự thay đổi bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như việc sắp xếp nội vụ, quần áo ngăn nắp đến những đường xếp chăn vuông thành sắc cạnh. Trên thao trường, các nội dung huấn luyện từ điều lệnh đội ngũ, bơi lội đến thử thách "3 tiếng nổ"… giúp các tân binh làm quen với kỷ luật quân ngũ và bản lĩnh của người quân nhân cách mạng.
