Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới lãnh thổ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành Trung ương tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV năm 2026.

Cuộc thi và triển lãm được tổ chức hướng đến đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm (bao gồm ảnh đơn và ảnh bộ), với nội dung phản ánh đa dạng các chủ đề về biên giới như: vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống con người vùng biên; giá trị lịch sử, văn hóa; hoạt động giao lưu, hợp tác; tiềm năng phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các cộng đồng dân cư; khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế…

Tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, được sáng tác từ năm 2024 đến nay, tại 22 tỉnh có đường biên giới đất liền của Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 15-8-2026. Các tác giả tham gia gửi tác phẩm trực tiếp trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: http://tuhaomotdaibiencuong2026.com

THÚY BÌNH