Gặp mặt tướng lĩnh Quân đội và Công an nghỉ hưu

Ngày 29-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM phối hợp cùng Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân (CAND) nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Tham dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân...

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc.

Hội CCB TPHCM hiện có hơn 140.000 hội viên, cựu quân nhân. Hội Cựu CAND Thành phố có hơn 15.000 hội viên. Những năm qua, các cán bộ, tướng lĩnh, hội viên Hội CCB, Hội cựu CAND Thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, nhấn mạnh, không chỉ trong giai đoạn kháng chiến cứu nước mà sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ quân đội, CAND đã tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của TPHCM trong giai đoạn mới, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thành phố rất cần sự đồng hành của các đồng chí tướng lĩnh quân đội, CAND nghỉ hưu cùng các nhân chứng lịch sử.

“Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho Thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách lớn” Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng mong muốn các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ, hội viên Hội CCB, Hội cựu CAND tiếp tục đồng hành trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ; tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

MẠNH THẮNG