Công an TPHCM tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện phong trào "Ba nhất"

Sáng 6-4, Công an TPHCM tổ chức tổng kết công tác quý 1-2026. Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở trực thuộc Công an Thành phố.

Tại sự kiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ba nhất” và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM tuyên dương các gương điển hình trong phong trào thi đua "Ba nhất"

Qua 4 tháng triển khai, phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” đã trở thành kim chỉ nam cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện.

Hội đồng thi đua khen thưởng đã lựa chọn 12 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu nhất trong thực hiện phong trào để tuyên dương.

Ban Giám đốc Công an TPHCM tuyên dương các gương điển hình trong phong trào thi đua "Ba nhất"

Cũng tại sự kiện, Ban Giám đốc Công an TPHCM tổ chức trao tặng các danh hiệu cao quý của Chính phủ và Bộ Công an nhằm ghi nhận nỗ lực của công an thành phố trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, tiêu biểu là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các cá nhân, tập thể vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Công an

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Theo đó, trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các đơn vị chủ lực và cá nhân trực tiếp tham gia phá các chuyên án, vụ việc lớn; vinh danh 15 tập thể và 2 cá nhân thuộc các lĩnh vực an ninh đối ngoại, an ninh mạng, hậu cần và kỹ thuật.

Dịp này, UBND TPHCM khen thưởng 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao Huân chương Dũng cảm và Quyết định chuyển chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong CAND cho Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Mai Thi Trước đó, ngày 25-11-2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Mai Thi đã bất chấp nguy hiểm, dũng cảm cứu kịp thời một nữ sinh trước mũi xe đầu kéo đang mất phanh lao dốc.

MẠNH THẮNG