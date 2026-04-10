Tham mưu trong công an nhân dân đòi hỏi cao về trí tuệ và tinh thần cống hiến

Chiều 10-4, Bộ Công an tổ chức chương trình tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng tham mưu Công an nhân dân và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham mưu qua các thời kỳ.

Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, tham mưu là lĩnh vực công tác đặc thù, đòi hỏi cao về trí tuệ và tinh thần cống hiến, nhiệm vụ rất gian khổ, khó khăn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: BCA

Cán bộ tham mưu không trực tiếp đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; không trực tiếp xông pha nơi hiểm nguy, gian khó, song để có những kiến nghị xác đáng, những sản phẩm tham mưu tốt là cả quá trình học tập, nghiên cứu, tích lũy tài liệu, trăn trở phân tích, đánh giá tình hình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao hoa, giấy chứng nhận tặng 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lực lượng tham mưu Công an nhân dân. Ảnh: BCA

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để lực lượng tham mưu Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Công an mong muốn, các điển hình tiên tiến hôm nay, trên mỗi cương vị công tác, với điều kiện phù hợp, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ. Ảnh: BCA

Với các điển hình tiên tiến trong công tác tham mưu, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị từng cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

ĐỖ TRUNG