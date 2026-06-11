Chiều 11-6, vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay 11-6 phục hồi mạnh, không chỉ lấy lại toàn bộ mức giảm của phiên sáng mà còn tăng nhẹ so với hôm qua.

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức báo giá là 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua, niêm yết ở mức 133,3 - 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 - 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 11-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.081,39 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,4 - 8,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN