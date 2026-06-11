Chiều 11-6, vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức báo giá là 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua, niêm yết ở mức 133,3 - 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 - 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 11-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.081,39 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,4 - 8,5 triệu đồng/lượng.