Sáng 11-6: Giá vàng giảm thêm 2,3 triệu đồng/lượng, SJC còn 136 triệu đồng/lượng

Sáng 11-6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sau phiên lao dốc của giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC bán ra còn 136 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 10-6.

Khoảng 9 giờ 15 phút, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cuối giờ chiều qua.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh. Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 130,9-131 triệu đồng/lượng, bán ra 135,9-136 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đầu tháng 6-2026, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, chỉ sau 11 ngày, giá bán ra đã giảm khoảng 23 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tháng nếu bán ra trong sáng 11-6 có thể lỗ khoảng 28 triệu đồng/lượng, do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được kéo giãn lên khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-6, theo giờ Việt Nam, giao dịch quanh mức 4.083,4 USD/ounce, tăng gần 12 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 10-6. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6-6,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch tại New York đêm 10-6, giá vàng giao ngay giảm 189 USD/ounce, tương đương 4,43%, xuống còn 4.073 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11-2025. Giá vàng thế giới lao dốc trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá dầu tăng mạnh và lạm phát Mỹ lên mức cao nhất trong hơn 3 năm, làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài.

Áp lực giảm giá đối với vàng còn đến từ diễn biến tại eo biển Hormuz, khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu. Kết phiên, giá dầu Brent tăng 1,8% lên 93,1 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 2,1% lên 90,03 USD/thùng.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ cho thấy lạm phát tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 4-2023. Dữ liệu này củng cố khả năng Fed tiếp tục thận trọng với chính sách lãi suất, gây bất lợi cho vàng - tài sản không sinh lãi.

NHUNG NGUYỄN